وزير الإعمار والإسكان : الشروع بتنفيذ مشروع سكك حديد إقليم كوردستان العام المقبل

كشف وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان، دانا عبدالكريم ، اليوم الاحد ، ان مشروع مد سكك الحديد في إقليم كوردستان سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام المقبل .

الوزير عبدالكريم ، قال في مؤتمر صحفي ، خلال تفقده مشاريع ضمن حدود إدارة گرميان (جنوب السليمانية) برفقة وفد حكومي ، انهم اعدوا تقاريرهم الخاصة بالمشروع وسيتم اتخاذ قرار بشأنها خلال الأسبوعين المقبلين .

لافتاً ، الى ان هذا المشروع الاستراتيجي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام القادم.

هذا وكان وكيل وزارة الاعمار والاسكان في حكومة إقليم كوردستان كشف في الـ 15 من يوليو/ تموز الماضي ، ان المرحلة الأولى المقترحة من مشروع مد سكك الحديد في الاقليم سيكون بطول 620 كيلومتراً ، مشيراً الى ان المشروع يتضمن مرحلتين أخريين ستكونان بطول 295 كيلومتراً.

آگرین عبدالله قال ان “الوزارة بدأت الخطوات العملية لمشروع مد سكك الحديد في إقليم كوردستان “، مضيفاً ” 14 يوليو/ تموز عقدنا اجتماعاً ناجحاً في المانيا مع شركة دويتشه بان (deutsche bahn) بشأن مشروع سكك الحديد والتنسيق مع الشركة قد لايقتصر على التصاميم فقط بل قد يشمل الاستشارة ايضاً” ، مردفاً ” لقد بحثنا معهم تفاصيل مراحل مشروع مد سكك الحديد وكيفية تنفيذه والجدوى الاقتصادية للمشروع ، وبعد اكمال دراسة هذه الأمور سيتم البدء بوضع تصاميم المشروع وتخصيص الميزانية وتحديد الجهة المنفذة”.

و(دويتشه بان) هي شركة نقل ألمانية مقرها برلين ، وتعد ثاني أكبر شركة نقل في العالم ، وأكبر شركة سكك حديدية من حيث النقل والبنية التحتية في ألمانيا.

وكان وزير الإعمار والإسكان دانا عبد الكريم، وصل الى العاصمة الألمانية برلين في يوليو/تموز الماضي زيارة رسمية على رأس وفد وزاري للاجتماع مع مسؤولي شركة (دويتشه بان) للتباحث حول وضع تصاميم مشروع سكك الحديد التي يعتزم إقليم كوردستان البدء به .

هذا وكان المدير العام للطرق البرية وسكك الحديد في وزارة المواصلات في حكومة إقليم كوردستان صلاح جوهر ، قال في أغسطس/آب 2019 ، انه تم إدراج مد السكك الحديدية في الخطة السنوية للوزارة، ضمن برنامج عملها للسنوات الأربع القادمة .

وأوضح جوهر، أنه وفق الخطة، سيتم مد خط للسكك الحديدية بين زاخو – دهوك ، دهوك – أربيل ، أربيل السليمانية ، ومنها إلى بلدة باشماخ الحدودية ، لافتاً الى ان المخطط يشمل مد سكك حديدية بطول 650 كم، تكلفة كل كيلومتر واحد منها تبلغ 12 مليون دولار .

ويربط هذا المشروع في حال تنفيذه كل مدن كوردستان ببعضها عبر السكك الحديدية .

وأوضح المسؤول في وزارة المواصلات أن المشروع يحتاج إلى ميزانية كبيرة لتنفيذه ، وقال : «يجب أن يلعب المستثمرون والقطاع الخاص دورهم في تنفيذ المشروع ، وفي حال كانت الأوضاع الأمنية والاقتصادية مستقرة، يمكن الانتهاء من المشروع خلال السنوات الأربع القادمة».

كما تتضمن الخطة مد خط كركوك – السليمانية للسكك الحديدية العاملة بالطاقة الكهربائية بطول 110 كم.

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