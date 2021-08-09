وزير النفط يبحث مع الإقليم حل المشكلات العالقة

بحث وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، مع وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان كمال حميد الاتروشي، سبل العمل المشترك لازالة جميع المشكلات والمعوقات الفنية والمالية بين الجانبين، حفاظاً على الثروة الوطنية التي هي ملك للشعب العراقي.

وقال اسماعيل، في بيان للوزارة،: إن “الحكومة الاتحادية والوزارة تؤكدان على ضرورة التعاطي بشفافية عالية مع ادارة الثروة النفطية في عموم العراق، والعمل على حل المشكلات العالقة بالحوار وتبادل واحترام وجهات النظر مع وضع المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات”.

وعبر وزير النفط، عن امله في ان “تسفر اللقاءات والحوارات مع الاقليم وخصوصا بعد تسنم الوزير الاتروشي لمهامه عن فتح صفحة جديدة من الحوار الموضوعي الجاد لحل المشكلات العالقة وبما يخدم الشعب العراقي من شماله الى جنوبه وحسب النصوص الدستورية التي نظمت حقوق المحافظات والاقاليم”.

من جانبه، اعرب الاتروشي، عن امله في “التعاون المشترك مع وزارة النفط والحكومة الاتحادية، والعمل معاً على فتح افاق جديدة في العلاقات الثنائية نحو الاستثمار الامثل للثروة الوطنية في جميع انحاء العراق والعمل على تطوير الحقول النفطية والغازية واقامة المشاريع المشتركة بصورة تكاملية وبما يؤدي الى حسن استغلال الثروة النفطية خدمة للصالح العام”، مشيراً الى انه “قد لمس خلال اللقاء مع وزير النفط والمسؤولين في الوزارة تعاوناً وتجاوباً كبيرين لبحث وحل جميع المشكلات العالقة بين المركز والاقليم، فضلاً عن تفعيل صيغ واتفاقات جديدة تضمن التعاون لتطوير الصناعة النفطية والغازية دعماً للاقتصاد الوطني والتنمية

المستدامة”.

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