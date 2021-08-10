آلاف الزائرين يتجهون لكربلاء متجاهلين إلغاء مراسيم 1 محرم

توافد آلاف الزائرين أمس الاثنين إلى محافظة كربلاء لاستقبال شهر محرم في العتبات الدينية، بالرغم من إعلان العتبات عدم إجراء مراسيم الأول من محرم ومن بينها طقس تبديل الرايات، حافظاً على سلامة الزائرين في ظل تفشي وباء كورونا.

وقال مراسل (المدى) إن آلاف الزوار بدأوا يتوافدون إلى كربلاء منذ ساعات الصباح الباكر لزيارة العتبات الدينية، في ظل غياب الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، الامر الذي دعا دائرة صحة كربلاء لعمل خطة طوارئ خاصة بمحرم حيث خصصت اكثر من 55 عجلة اسعاف مع تهيئة مشافٍ حكومية والتركيز على الوعي الصحي من خلال نشر فرق جوالة لتوعية الزائرين في المحافظة، حسبما أوضح المتحدث باسم صحة كربلاء عدي السلامي.

وبين السلامي خلال حديث لـ(المدى)، أنه “طالبا الزوار بالالتزام بإجراءات الصحة والسلامة والحفاظ على التباعد واخذ اللقاحات بأسرع وقت ممكن”.

واردف قائلاً: اننا للمرة الثانية على التوالي طالبنا كفلاء المواكب بضرورة اخذ اللقاح لانهم على تماس مع الزوار وممكن ان يكونوا ناقلين للعدوى ومصدرا لها.

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