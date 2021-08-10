الصحة تعلق على طلب الحظر الشامل: لم يلتزم المواطنون بالتوصيات

علقت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، على طلب محافظة الانبار بفرض حظر شامل في المحافظة لمواجهة جائحة كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر في تصريح إن “قرار فرض الحظر الشامل عائد حصراً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”، مشيراً إلى “وجود عدة اجراءات ممكن اتخاذها للتعامل مع الجائحة منها قضية الحظر”.

وأضاف أنه “الخبراء في الصحة العامة أكدوا عدم وجود مانع من ممارسة المواطنين لأعمالهم في المؤسسات الخاصة والعامة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، ولكن لم يتم الالتزام من قبل المواطنين بهذه التوصيات”.

وتابع البدر ان “وزارة الصحة تتابع جميع المستجدات بشكل علمي ثم ترفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة التي تعتبر الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القرارات بهذا الشأن”.