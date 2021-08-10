العمل عن أعداد العاطلين: نحو مليون شخص مسجل لدينا

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الاثنين، عن اعداد العاطلين عن العمل المسجلين لديها، فيما أشارت إلى استمرار منح قروض المشاريع الصغيرة. وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، في حديث لـ(المدى)، إن “الوزارة سجلت نحو مليون عاطل عن العمل في عموم المحافظات”، مبيناً أن “الوزارة منحت أكثر من 52 ألف مواطن قرضاً صغيراً لتنفيذ مشاريع خاصة”.

وأضاف العقابي، أن “القروض تصل قيمتها إلى 8 ملايين دينار تسدد على مدار 5 سنوات من دون فوائد”، مشيراً إلى أن “القروض تشمل العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة”.

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