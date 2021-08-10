الكاظمي يبحث مع ماكرون تحضيرات مؤتمر بغداد الإقليمي

بغداد: محمد الأنصاري

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين، التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الإقليمي المرتقب في بغداد نهاية آب الحالي، بينما يواصل مبعوثو الكاظمي جولاتهم إلى دول الجوار بتسليم الدعوات إلى الملوك والرؤساء لحضور المؤتمر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة الوضع الإقليمي الراهن، والتطورات الدولية.

وناقش الاتصال أيضاً التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الإقليمي الذي سيستضيفه العراق نهاية الشهر الحالي، والذي جرى التنسيق لعقده بالتعاون مع فرنسا، حيث أكد الرئيس الفرنسي تطلعه لزيارة العراق مرة أخرى، وحضوره المؤتمر.

وأكد الكاظمي، أن فرنسا شريك حقيقي للعراق، وأن الدولتين ترتبطان بتأريخ طويل من العلاقات البنّاءة، التي نسعى إلى تطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي دعمه الكامل للعراق، ولرئيس الوزراء في النهج الذي يتبعه، وإجراءات تعزيز مؤسسات الدولة العراقية، وأشاد ماكرون أيضاً بالدبلوماسية العراقية المتوازنة، التي يقودها الكاظمي، وإسهامها في ترسيخ أسس السلم والاستقرار.

في سياق متصل، وجه الكاظمي، دعوة إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لحضورة مؤتمر دول الجوار المقرر عقده في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان: إن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى نظيره السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، وبحثا العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يحقق المصالح المُشتركة”.

وأضاف الصحاف، أن “الطرفين بحثا ايضا القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة التي تهمّ البلدين الشقيقين، وأهمِّية تضافر الجُهُود لحلحلة الأزمات التي تُعاني منها المنطقة”.

وتابع المتحدث الرسمي، أن “الوزير سلم إلى وزير الخارجيَّة السعوديّ رسالة دعوة مُوجهة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن اجتماع مؤتمر دول جوار العراق المزمع عقده نهاية الشهر الحالي”.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الى طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الاسبوعي أمس الاثنين في رده على سؤال بشأن دعوة إيران إلى مؤتمر إقليمي في بغداد: “ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيزور طهران ولا نتسرع بشأن مضمون الرسالة التي يحملها”، وأكد، أن “طهران سوف تقرر حسب مضمون الرسالة التي تتسلمها”.

وأشار زاده الى أن “إيران تدعم الحوار في المنطقة وسعت من قبل للقيام بحوار حول مجريات الأحداث في المنطقة ويمكن للعراق أيضا أن يلعب هذا الدور”.

وقال: “ان إيران لديها علاقات طيبة مع مختلف الأطراف العراقية بما فيها أطراف سياسية بإقليم كردستان”، مؤكدا أن “سياسة إيران في دعم الوحدة والسيادة العراقية ثابتة”.

ويواصل مبعوثون عراقيون تسليم الدعوات الخاصة بـ”قمة بغداد لدول الجوار الإقليمي” التي تعتزم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استضافتها أواخر الشهر الحالي.

ودعا الكاظمي، حتى الآن، قادة دول الكويت وتركيا والسعودية، لحضور الاجتماع المرتقب، وذلك من خلال زيارات أجراها وزير الخارجية فؤاد حسين لكل من تركيا والسعودية، بالإضافة لزيارة وزير التخطيط خالد بتال، لدولة الكويت.

ولا تقتصر القمة العراقية على دول الجوار الجغرافي الست، فمن المؤمل أن تشارك كل من قطر والإمارات ومصر وأميركا، وكذلك ممثلون عن الاتحاد

الأوروبي فيها.

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