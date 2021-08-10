الكهرباء: نتعرض لحرب بالعبوات تستهدف المشاريع الستراتيجية

بغداد/ فراس عدنان

شكت وزارة الكهرباء، أمس الاثنين، من تعرضها إلى ما أسمته حرباً شرسة ومعلنة بالعبوات الناسفة ضد أبراج النقل إضافة إلى عمليات قنص لملاكات الصيانة، مبينة أن الاستهداف ما زال مستمراً ويطال خطوط مشاريع ستراتيجية.

وفيما شددت الوزارة على أهمية تفعيل الجهد الاستخباري وتبادل المعلومات من خلال التنسيق مع شيوخ العشائر، لفتت إلى أن الهجمات تتركز في المحافظات المحررة، لاسيما في مناطق تعاني من جيوب لتنظيم داعش الإرهابي.

ويقول المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث إلى (المدى)، إن “ملف الكهرباء يتعرض إلى حرب شاملة وموغلة ومعلنة أمام الرأي العام”.

وتابع موسى، أن “هذه الحرب تستهدف إنهاك قدرات الوزارة وملاكاتها التي تستنفر بنحو مستمر؛ لمعالجة الأبراج وخطوط النقل المتضرّرة من الهجمات”.

وتحدث، عن “تعرض طواقم الصيانة إلى عمليات قنص، إضافة إلى استهداف العجلات التخصصية وإحراقها والبعض من الهجمات يجري بنحو نوعي”.

ولفت موسى الى، أن “كسراً حصل لمبازل المياه قبل أربعة أيام، وإغراق المنطقة التي تعمل فيها ملاكات الصيانة على إعادة تأهيل الخطوط المستهدفة بالعبوات الناسفة”.

ويرى، أن “الحرب الشرسة التي تتعرض لها منظومة الكهرباء في العراق لم تعد خافية على أحد، وقد تسببت بأذى كبير للخطوط وتراجعاً في ساعات التجهيز وحرمان بعض المحافظات من الطاقة”.

وشدد موسى، على أن “جميع الطاقة المنتجة في المحطات تنقل أو تصرف من خلال الخطوط الناقلة وباستهدافها قد تحددت أحمال تلك الخطوط إلى نحو كبير، وقطع التوصيل بين المحافظات، فضلاً عن ضعف قوة الكهرباء الواصلة إلى المواطن”.

أورد، أن “جميع مناطق محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى وكركوك وديالى تتعرض خطوطها إلى هجمات”، مبيناً أن “البعض من تلك الخطوط تكون الهجمات عليه في اليوم الواحد من مناطق عدة، وهذا بمجمله أدى إلى استنزاف واستهلاك قدرات الوزارة، وإنهاك الملاكات الهندسية والمعنية بالصيانة”.

وفيما أكد موسى، أن “القطعات العسكرية تقدم جهداً أمنياً واستخباراتياً كبيراً”، كشف عن “فتح مراكز رسمية وتهيئة أرقام ساخنة للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة بالتعاون مع شيوخ العشائر ووجهاء المناطق في تلك المحافظات”.

ويواصل المتحدث باسم الوزارة، أن “الجهد الأمني للقوات العراقية شمل تحريك أفواج للطوارئ وتحليق طائرات مسيّرة وتفعيل كاميرات حرارية”.

لكنه أفاد بأن “خطوط النقل واسعة جداً تتراوح بين 1000 إلى 1200 برج ممتدة على مساحات يعاني البعض منها من جيوب للإرهاب وحمايتها بالمرابطات من الناحية العملية صعب جداً ويتطلب ملايين الجنود من أجل مراقبتها على مدار الساعة، ولهذا ينبغي البحث عن حلول تحقق الأهداف المطلوبة”.

وأردف موسى، أن “الملاكات الهندسية تتولى مباشرة إصلاح أي ضرر تتعرض له الأبراج، لكن الاستهداف يطال أبراجا وخطوطا في مناطق أخرى وبشكل متسارع”.

ويسترسل، أن “قطعات وفرق للهندسة العسكرية فكّكت عبوات ناسفة كانت تستهدف بعض الأبراج، لكن بصراحة نقولها أمام الرأي العام: ما زالت البنى التحتية للكهرباء تتعرض إلى ضربات موجعة”.

ويجد موسى، أن “المتضرّر الأول من هذه الحرب المعلنة هو المواطن كونه سيحرم من الكهرباء بسبب الهجمات على أبراج نقل وتوصيل الطاقة”.

وذهب إلى أكثر من ذلك بالقول، إن “بعض الخطوط تغذي مشاريع ستراتيجية، مثل مشاريع مياه الشرب أو تصريف المياه الثقيلة أو المستشفيات يتم استهدافها وهذا يدل على وجود إرادة لاستهداف المرافق الحيوية للمواطن العراقي”.

وانتهى موسى، إلى أن “حماية الأبراج بنحو عام تتطلب جهداً مشتركاً من القوات الماسكة للأرض وتفعيل الجهد الاستخباري وتبادل المعلومات ومساعدة المواطن، وبخلافه سيكون الموقف صعبا للغاية”.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت الشهر الماضي عن تشكيل غرفة تنسيق مع وزارة الكهرباء بهدف حماية الأبراج والحد من استهدافها، داعية المواطنين إلى التعاون من خلال تقديم المعلومات عن أية تحركات مشبوهة.

من جانبه، ذكر عضو لجنة الأمن النيابية عباس صروط في تصريح إلى (المدى)، أن “ملف استهداف أبراج الطاقة الكهربائية أصبح مقلقاً لجميع السلطات في العراق بالتزامن مع الارتفاع المستمر في هذه الهجمات رغم الحديث عن خطط عسكرية لحمايتها”.

وأضاف صروط، أن “الهجمات تتركز في المحافظات المحرّرة، وهذا يدل على استمرار وجود بعض جيوب الإرهاب فيها لاسيما في المناطق الصحراوية”.

ولا يستبعد، “وقوف أهداف أخرى وراء استهداف الكهرباء، إضافة إلى الإرهاب، فد تكون هناك عوامل سياسية واقتصادية فضلاً عن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة”.

ومضى صروط، إلى أن “موضوع استهداف الكهرباء ينبغي أن يأخذ حيزاً حقيقياً ويتناسب مع خطورته سواء داخل الحكومة أو في مجلس النواب بغية الوقوف على أسبابه وقبل ذلك حماية الأبراج ومحاسبة المتورطين باستهدافها”.

يذكر أن خطوط نقل الطاقة الكهربائية تتعرض بشكل شبه يومي إلى استهداف بالعبوات الناسفة تسبب الشهر الماضي بانطفاء تام للمنظومة الوطنية لساعات عدة وتراجع حالي في التجهيز، فيما تشير القوات الأمنية بأصابع الاتهام إلى تنظيم داعش الإرهابي بالوقوف وراء تلك العمليات.

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