الموارد المائية: حافظوا على المياه الجوفية

حذر وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، أمس الاثنين، من تغييرات مناخية سريعة وغير متوقعة، موجهاً بضرورة المحافظة على المياه الجوفية.

وقالت الوزارة إن الحمداني وصل اليوم، إلى محافظة كركوك، وعقد اجتماعاً موسعاً في ديوان المحافظة بحضور المحافظ ووكيل الوزارة الاداري وأعضاء الحكومة المحلية ومدراء الوحدات الإدارية وعدد من المديرين العامين ومدراء تشكيلات الوزارة العاملة في المحافظة”. وأوضح البيان، أنه “جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف المائي ومناقشة الواقع الاروائي والزراعي وما تقوم بتنفيذه تشكيلات الوزارة من مشاريع في المحافظة بهدف تأمين إيصال الحصص المائية إلى جميع المستفيدين وبعدالة”. وبين أن الوزير استمع “لاهم المشاكل والمعوقات في العمل، موجها لإيجاد الحلول السريعة والناجعة لها ومنها زيادة عدد الآليات العاملة في المحافظة وتوفير الوقود لها”.

وشدد الحمداني، وفق البيان، بضرورة المحافظة على المياه الجوفية وإزالة كافة بحيرات الأسماك المنشأة تجاوزا وكذلك مناقشة تحويل اسالات الماء على الانهر دائمة الجريان بهدف حل مشكلة مياه الشرب في اطراف المحافظة.

وأكد الوزير على ضرورة فرض هيبة الدولة في عموم المحافظات لتأمين ايصال المياه بعدالة إلى أبعد نقطة، مضيفاً أن الوزارة تعمل في تنفيذ مشاريعها الحالية والمستقبلية على ضوء مخرجات الدراسة الستراتيجية للوزارة للمياه والتربة ولغاية 2035 التي تعتبر خارطة طريق لعمل الوزارة.

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