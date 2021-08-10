بغداد والقاهرة تتفقان على التعاون الأمني للقضاء على الإرهاب

القاهرة: اسراء خليفة

اتفقَ العراق ومصر، على تبادل الخبرات وتعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات في مجال مكافحة الارهاب والتطرف وجميع الامور الامنية التي تخص البلدين . جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية المصري محمود توفيق، وزير الداخلية عثمان الغانمي، الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين وزارتي الداخلية في البلدين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. واكد الغانمي، “ضرورة التنسيق والتعاون الامني مع مصر خاصة في ظل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين واللجنة العراقية المصرية”، مشيرا الى ان “هناك اليات تعاون بين مصر والعراق خاصة بما يخص التنظيمات الارهابية التي عانى منها البلدان”. واضاف، اننا “الان امام تحديات كبيرة تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة ولا بد من التعاون المستمر لكي نحافظ على امن بلادنا، معربا عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية ودورها الفعال في مجال مكافحة الارهاب والتنظيمات المتطرفة”.

من جانبه، أكد وزير الداخلية المصري، “أهمية زيارة نظيره العراقي للقاهرة في إطار تبادل الرؤى الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستوى الإقليمي”، مشيراً إلى “حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن العراقية في ضوء الروابط المشتركة والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين”، ورحب “بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب العراقي انطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في الدول العربية”.

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