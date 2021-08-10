تأجيل احتفالية الذكرى المئوية للدولة العراقية

بغداد: هدى العزاوي

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، تأجيل موعد احتفالية الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الذي كان مقرراً في 23 آب الحالي. وقال وكيل وزارة الثقافة ورئيس اللجنة الفنية والثقافية للاحتفالية عماد جاسم: “هناك العديد من الأفكار والمقترحات استعداداً للاحتفال بهذا اليوم، وقد تم تحديد النشاطات والمسارح والقاعات للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية، ولكن بعد اجتماعات مكثفة واحتراما لشهر محرم الحرام تم تأجيلها الى اشعار آخر”.

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