حملة لتحسين الطلب العام على اللقاحات فـي العراق

نفذت منظمة (امفنت) الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة العراقية العديد من الأنشطة، ومنها تطوير بوسترات الاتصال وتوزيعها على كافة محافظات العراق لرفع مستوى الوعي العام حول اهمية التحصين للوقاية من الأمراض وتعزيز الاقبال على اللقاحات. وتتكون الملصقات من لوحات اعلانية واخرى ورقية كبيرة تحمل رسالة رئيسية لتعزيز الطلب العام على التحصين، الملصقات معروضة الان في مواقع مختارة في جميع المحافظات.

تم نشر حوالي 30 لوحة اعلانية في جميع المحافظات العراقية في مواقع مختارة تم تحديدها من قبل المختصين في وزارة الصحة العراقية وبرنامج التحصين الموسع في مديريات الصحة. بعض اللوحات الاعلانية مترجمة باللغة الكردية توزع في اقليم كردستان في العراق. وبالإضافة الى ملصقات اللوحات الاعلانية وضعت ملصقات ورقية ووزعت ملصقات كبيرة على 2000 مركز للصحة العامة وستوزع ملصقات صغيرة على 4000 مركز خاص ومرافق صحية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط