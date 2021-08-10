دراسة تكشف معدل العمر المتوقع للإنسان العراقي

كشفت دراسة اعدها البنك الدولي، عن معدل عمر الإنسان العراقي، مشيرة الى أنه يتراوح بين 69 إلى 73 عاما.

وقال البنك في دراسة اعدها ونشرها على موقعه الرسمي اليوم السبت، ان “معدل العمر المتوقع للإنسان العراقي عند ولادته يبلغ 71 عاما”.

واشار إلى أن “العمر المتوقع بالنسبة للذكور من العراقيين عند الميلاد هو 69 عاما، فيما يبلغ العمر المتوقع للإناث عند الميلاد 73 عاما”، مبينا أن “البقاء على قيد الحياة بالنسبة للإناث حتى 65 عاما يصل لما نسبته 79 بالمئة”.

واوضح البنك الدولي ان “معدل الوفيات من البالغين الذكور في العراق يبلغ 184 ذكراً لكل 1000 ذكر بالغ، فيما يبلغ معدل الوفيات من البالغات من الاناث 128 أنثى لكل 1000 أنثى بالغة”.

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