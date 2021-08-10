لليوم الرابع على التوالي.. الناصرية تواصل تظاهراتها الداعية لوقف المداهمات الليلية ضد الناشطين

ذي قار / حسين العامل

في الوقت الذي تواصلت فيه التظاهرات في مركز مدينة الناصرية للاحتجاج على المداهمات الليلية التي تستهدف ناشطي التظاهرات، والمطالبة بالإفراج عن الناشط فلاح الزيادي الذي اعتقل مؤخرا، دعا محافظ ذي قار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لإصدار عفو خاص عن المتظاهرين المطلوبين قضائياً وذلك للضرورات الأمنية والحاجة الوطنية التي تستدعيها الانتخابات القادمة.

ويشهد مركز مدينة الناصرية تصعيدا احتجاجيا منذ اربعة ايام تخللته تظاهرات غاضبة طافت شوارع المدينة وتحشيد جماهيري في ميدان الحبوبي وقطع لتقاطع بهو الناصرية بالإطارات المحروقة وفعاليات اخرى اثر مداهمة منزل الناشط البارز في تظاهرات الناصرية احسان الهلالي (ابو كوثر) واعتقال الناشط فلاح الزيادي بعد تعرضه للضرب على يد مجموعة من الاشخاص.

وكشف ناشطون في تظاهرات الناصرية عن حملة اعتقالات ومداهمات ليلية لدور ناشطي التظاهرات في المدينة المذكورة على خلفية تصعيد احتجاجي يطالب بالإفراج عن الناشط فلاح الزيادي الذي اعتقل مؤخرا في مديرية مكافحة الارهاب، فيما اشاروا الى قائمة مطلوبين للاعتقال تضم 24 ناشطا.

وقال الناشط المدني ناطق الناصري لـ(المدى) ان “الاجهزة الامنية قامت فجر السبت بمداهمة دار الناشط المدني احسان الهلالي ولم تتمكن من اعتقاله”، مشيرا الى ان “مئات المتظاهرين احتشدوا امام دار الهلالي للتضامن معه، ومن ثم طافوا شوارع المحافظة في تظاهرة غاضبة تطالب بوقف المداهمات الليلية”.

واشار الناصري الى ان “المداهمات الليلية اضطرت العديد من الناشطين الى مغادرة منازلهم خشية الاعتقال وان البعض منهم لجأ الى محافظات اخرى”. وتتداول اوساط الناشطين في تظاهرات ذي قار ومدوناتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات غير مؤكدة عن قائمة اعتقالات تضم اسماء 24 ناشطا تلاحقهم القوات الامنية.

وبالتزامن مع تجدد التظاهرات والانباء التي تتحدث عن مداهمات ليلية تستهدف ناشطين في الحركة الاحتجاجية دعا محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى إصدار عفو خاص عن المتظاهرين المطلوبين قضائياً.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار تابعته (المدى) ان “محافظ ذي قار خاطب، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لغرض إصدار عفو خاص عن المتظاهرين المطلوبين قضائيا على خلفية التظاهرات السابقة”، مبينا ان “المحافظ وجه كتابا رسميا الى رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد”. واشار البيان الى ان دعوة المحافظ لإصدار عفو خاص عن المتظاهرين المطلوبين قضائيا في محافظة ذي قار وعموم العراق تأتي “للضرورة الأمنية والحاجة الوطنية مع قرب الانتخابات مما يساهم في تهدئة الأوضاع الأمنية والاجتماعية”.

ونوه البيان الى ان عددا من المتظاهرين قدموا طلبا الى مكتب المحافظ لغرض شمول المطلوبين منهم وفق قضايا قضائية بالعفو الخاص واسقاط التهم الموجهة ضدهم.

ومن جانبها نفت قيادة شرطة ذي قار القيام بتنفيذ واجبات اوامر قبض بحق المتظاهرين وقال مدير قسم إعلام قيادة شرطة ذي قار العميد الحقوقي فؤاد كريم لـ(المدى) إن “القوات الامنية في قيادة شرطة ذي قار لم تنفذ أي واجب لإلقاء القبض او مداهمات ليلية بحق احسان ابو كوثر او غيره من المتظاهرين”. وعن مصير الناشط المعتقل فلاح الزيادي قال كريم ان “عملية اعتقاله جاءت اثر مشاجرة بينه وبين اشخاص آخرين وحين وصلت اطراف الشجار الى مركز الشرطة تبين ان فلاح الزيادي مطلوب للقضاء وفق المادة (405) وقد تم توقيفه اثر ذلك”، مبينا ان “الزيادي معتقل حاليا في مديرية مكافحة الارهاب وفق امر قضائي لغرض استكمال التحقيق”.

وفي ذات السياق حذر ناشطون في مجال التظاهرات من ان تؤدي حملات الاعتقال واستهداف المتظاهرين الى ردود افعال غاضبة من قبل المتظاهرين والاهالي الداعمين للتظاهرات ما ينعكس ذلك سلبا على الاوضاع الامنية في المحافظة التي تجتاحها التظاهرات منذ نحو عامين.

ومن جهة اخرى اقدم العشرات من أهالي منطقة المصيفي في قضاء الرفاعي (80 كم شمال الناصرية) على قطع طريق ناصرية – بغداد بالإطارات المحروقة احتجاجا على تردي واقع الخدمات والمطالبة بإنشاء جسر بديل للجسر المتهالك في المنطقة المذكورة.

وكانت السلطة القضائية قد كشفت في (مطلع ايار 2021) عن 1200 دعوى قضائية مقامة ضد المتظاهرين في ذي قار وأن الهيئة القضائية المختصة ماضية ‏بإكمال الإجراءات التحقيقية بالشكل الذي رسمه القانون، فيما أشار ناشطون الى أكثـر من 700 دعوى قضائية مقابلة أقامتها أسر شهداء التظاهرات وضحايا قمع المتظاهرين ولم تُحسم من قبل محاكم ذي قار رغم مرور عام ونصف العام على اندلاع التظاهرات وارتكاب أعمال العنف ضد المتظاهرين. واسفرت تظاهرات محافظة ذي قار التي تواصلت على مدى 23 شهرا عن سقوط 131 شهيداً وأكثر من خمسة آلاف مصاب جراء استخدام العنف المفرط والقنابل الدخانية والرصاص الحي ناهيك عن الهجمات المسلحة التي تقوم بها المليشيات والفصائل المسلحة التي تستهدف تجمعات وميادين اعتصام المتظاهرين في ساحة الحبوبي وغيرها.

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