محافظ الأنبار يطالب بفرض حظر للتجوال في المحافظة

طالب محافظ الأنبار علي الدليمي، اليوم الثلاثاء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء – اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بفرض حظر للتجوال في المحافظة بسبب الانتشار المتزايد لفيروس كورونا، مؤكداً أن أغلب ردهات العزل امتلأت بالمرضى.

ونص الكتاب الموقع من قبل المحافظ ، والمؤرخة بتاريخ اليوم، على أنه “إشارة الى كتاب دائرة صحة الانبار ذي العدد 1153، في 5 / 8 / 2021، وبالنظر لخطورة الموقف الوبائي الحالي لمرضى كوفيد19 وازدياد عدد الاصابات وحالات الرقود في المستشفيات والتي لم تسجل مثيلاتها منذ بدء الجائحة وامتلاء اغلب ردهات العزل في المؤسسات الصحية التابعة للمحافظة بالمصابين للحالات الشديدة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقاية للسيطرة على الوضع، راجين التفضل بالاطلاع والموافقة على اصدار قرار حظر التجوال الشامل لمدة أسبوعين ويستثنى منه الأشخاص الملقحين بجرعتين من اللقاح”.

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