موقع إخباري: مشروع ميناء الفاو تعرقله التأخيرات والفساد وتنافس ما بين فصائل مسلحة

ترجمة / حامد أحمد

مشروع لوجستي بعدة مليارات من الدولارات مقدر له ان ينافس قناة السويس ترك عراقيين منقسمين في رأيهم. مناصرو المشروع يقولون ان مشروع ميناء الفاو الذي تقدر كلفته بحوالي 7 مليارات دولار والذي سيربط به طريق بري الى تركيا عبر سكة حديد سيجعل من مدينة الفاو بوابة الى أوروبا.

أما المنتقدون فيصفون المشروع على انه خطة طموحة ضخمة يصعب تحقيقها. محللون ومسؤولون مطلعون على المشروع قالو لموقع ذي ناشينال الإخباري انه متعثر بسبب تأخيرات وفساد وتنافس ما بين فصائل ومجاميع مسلحة. فضلا عن ان تكلفته تشكل عبئا إضافيا على نفقات الحكومة العراقية المحدودة في وقت توجد هناك شحة في ابنية المدارس والمستشفيات وخدمات سيئة في معالجة المياه وتوفير الطاقة الكهربائية التي غالبا ما تؤدي الى اضطرابات واحتجاجات.

يشار الى ان البنك الدولي قدر تكلفة إعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب على داعش للفترة من 2014 الى 2018 بحدود 88 مليار دولار.

بالإضافة الى تبعات الحرب، فان واردات النفط، التي تعتبر المصدر الرئيس لدخل العراق، قد تدهورت تاركة الدولة بالكاد تستطيع تأمين مرتبات الموظفين والمتقاعدين. هذا الامر زاد من حالة التأخير الكبيرة التي يعاني منها المشروع، ولكن الحكومة، على الرغم من هذه المعوقات، وقعت في كانون الأول عقد بنى تحتية للمشروع مع شركة دايوو الكورية للهندسة والانشاءات بقيمة 2.3 مليار دولار.

الشركة الكورية الجنوبية شيدت كاسر الأمواج للميناء الذي يبلغ طوله 23 كم بكلفة مليار دولار، وهو الأطول في العالم واستغرق إنشاؤه ثمانية أعوام وتطلب بناؤه استخدام خمسة ملايين طن من الأحجار. ويتوخى بناء 12 كم تقريبا من الأرصفة حيث من المتوقع ان يستقبل جرف القناة البالغ طولها 30 كم سفن بضائع هائلة. دين ميكلسون، بحار و محلل لوجستي عمل مع شركات نفطية في العراق، قال “لدي اسئلة تتعلق بجدوى بناء طريق سكك حديد جانبي. هذا يفتح الباب لرشاوي ضخمة لشراء أراضي التي تعود اغلبها لأطراف عشائرية، وهذا يكلف أموالا لا تملكها الحكومة. المشاكل التي تواجه المشروع هي الفصائل المسلحة والبنى التحتية السيئة. انشاء سكة حديد قد يصبح هدفا آخر لإرهابيين في بعض المناطق”.

وفقا لتقديرات الحكومة العراقية فان خط سكة الحديد المزدوج الذي يربط البصرة مع الحدود التركية قد يكلف إنشاؤه 13 مليار دولار. المشروع رافقته نقاشات فئوية ومجادلات في البرلمان حول كيفية تمويله وان العقد الأول منه قد تم توقيعه في عام 2013. محمد الطائي، عضو برلمان سابق عن محافظة البصرة، قال “السبب الرئيس وراء تأخر المشروع لسنوات عديدة هو الفساد المالي والإداري في الوزارات والأحزاب”.

وأضاف الطائي بقوله “تم تخصيص مبلغ صغير للمشروع في ميزانية 2021 لا يتجاوز 500 مليون دولار، وهذا المبلغ لا يكفي حتى لإكمال المرحلة الأولى من مشروع الميناء الذي تقدر تكلفته بحدود 6 الى 7 مليارات دولار اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار الربط السككي الذي من شأنه ان يربط ميناء الفاو بتركيا ومن ثم لأوروبا”. أحزاب سياسية مع أذرع مسلحة لها تنافست على عقود عمليات اسناد مشروع ميناء الفاو.

كيرك سويل، خبير اقتصادي وسياسي مطلع على الشؤون العراقية، قال “مثل هكذا مشاريع ضخمة غالبا ما يتم التنافس عليها لجني الأرباح. ثقافة الفساد متفشية جدا في البلد بحيث أنها تهيمن على كل شيء”.

المشروع لا يمكن انتقاده للافتقار الى الطموح. وفي حال اكماله حسب ما هو مخطط له، فانه سينقل بضاعة الى اوروبا عبر الطريق البري في زمن قياسي اقل من الذي تستغرقه سفينة تبحر عبر قناة السويس. ولكن اذا ما تعثر مشروع بناء خط سكك الحديد، سيطرح هناك تساؤل عن مدى الحاجة لإنشاء ميناء كبير كهذا.

قسم من المعنيين يجادل بان هذا المشروع ليس ضروريا. وأشارت مقالة نشرت العام الماضي في موقع Port Strategy البريطاني المعني بالموانئ، الى ان ميناء أم قصر، الذي يبعد 60 كم فقط عن الفاو، “له سعة واسعة من الطاقة الاستيعابية ومزيد من المساحات لأرصفة ومراسي أخرى يجري انشاؤها. ويمكن تطويره لاستقبال اضخم سفن النقل العالمية عبر تجريف قناته بجزء من ساحل ميناء الفاو”.

رغم المشاكل التي تعرقل انجاز المشروع، فان سياسيين عراقيين يعتقدون بانه سيجلب منافع حال اكماله.

عضو البرلمان السابق عن البصرة محمد الطائي يقول “هذا المشروع يعتبر مهما جدا بالنسبة لأهالي البصرة والجنوب، حيث انه سيوفر اكثر من 100,000 فرصة عمل كمرحلة أولى. ثم سيزداد ذلك إلى أكثر من 250,000 وظيفة لشرائح متعددة من المجتمع العراقي”.

يعتقد الطائي ان المشاحنات والجدال بين الكتل السياسية والأحزاب في بغداد هي من تؤخر العمل بالمشروع، واكد بقوله “تخصيصات الحكومة للمشروع تعتبر متواضعة أمام الكلفة الحقيقية لإنجازه والتي تشتمل على موانئ ومنصات وأرصفة ومطارات وسكك حديد وفنادق ومجمعات سكنية ومستشفيات ومدارس ومنتجعات ترفيهية”. وأضاف الطائي بقوله “الفساد السياسي أيضا هو ما يمنع هذا المشروع من تحقيق تقدم، قرار اكماله هو بيد الحكومة والبرلمان”. جابر الجابري، عضو برلمان عن محافظة الانبار، متفائل من مردودات المشروع الإيجابية ولكنه يشك بقدرة الحكومة على إنجازه.

وقال الجابري “بالتأكيد انه أحد اهم المشاريع الستراتيجية في العراق والمنطقة وسيكون له مردود اقتصادي كبير على العراق في حال اكماله، ولكنني اشك في ان الحكومة ستكون قادرة على انجاز هذا المشروع الضخم والمهم”.

عن موقع ذي ناشنال الإخباري

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