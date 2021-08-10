وزارة الكهرباء تعلن استهداف خط نقل الطاقة (كركوك – بيجي) بعبوة ناسفة

أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، عن استهداف الخط الناقل “كركوك – المنصورية” جهد ٤٠٠ك.ف بعمل تخريبي جديد في محافظة كركوك.

وذكرت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، في بيان، تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، انه “بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٠ تعرض الخط الناقل كركوك – المنصورية جهد ٤٠٠ك.ف الى عمل تخريبي جبان بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في تضرر ارجل عدد (٢) للبرج المرقم (٢١٠) وتضرر ارجل عدد (١) للبرج المرقم (٢٠٩) مع وجود عبوة اخرى لم تنفجر على الرجل الاخرى للبرج ، ويجري تفكيكها حاليا من قبل الجهد الهندسي، تحديدا في منطقة بئر الذهب التابعة لناحية امرلي”.

واضاف البيان انه “على الفور باشرت فرق صيانة الخطوط التابعة لفرع شبكة كهرباء كركوك بأعمال الصيانة وتصليح اضرار الارجل وتعويض نقص الحديد الحاصل واعادة الخط الى الخدمة ان شاء الله”.

ولفت البيان الى انه “تتعرض منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية الى هجمة شرسة و استهدافات عدائية و متكررة بشكل مباشر لابراج نقل الطاقة الكهربائية ، حيث بلغت إجمالي حصيلة الابراج المفجرة خلال أسبوع واحد (٢٩) برج في المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين”

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