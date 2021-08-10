Posted on by

وزارة الكهرباء تعلن استهداف خط نقل الطاقة (كركوك – بيجي) بعبوة ناسفة

أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، عن استهداف الخط الناقل “كركوك – المنصورية” جهد ٤٠٠ك.ف بعمل تخريبي جديد في محافظة كركوك.
وذكرت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، في بيان، تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، انه “بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٠ تعرض الخط الناقل كركوك – المنصورية جهد ٤٠٠ك.ف الى عمل تخريبي جبان بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في تضرر ارجل عدد (٢) للبرج المرقم (٢١٠) وتضرر ارجل عدد (١) للبرج المرقم (٢٠٩) مع وجود عبوة اخرى لم تنفجر على الرجل الاخرى للبرج ، ويجري تفكيكها حاليا من قبل الجهد الهندسي، تحديدا في منطقة بئر الذهب التابعة لناحية امرلي”.
واضاف البيان انه “على الفور باشرت فرق صيانة الخطوط التابعة لفرع شبكة كهرباء كركوك بأعمال الصيانة وتصليح اضرار الارجل وتعويض نقص الحديد الحاصل واعادة الخط الى الخدمة ان شاء الله”.  

ولفت البيان الى انه “تتعرض منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية الى هجمة شرسة و استهدافات عدائية و متكررة بشكل مباشر لابراج نقل الطاقة الكهربائية ، حيث بلغت إجمالي حصيلة الابراج المفجرة خلال أسبوع واحد (٢٩) برج في المحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين”

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close