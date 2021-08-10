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وزير الكهرباء : انتهاء العمل في اول محطة كهرومائية في العراق وإقليم كوردستان في دهوك نهاية العام

اعلن وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، ان محطة ديرلوك الكهرومائي في دهوك تُعتبر الأول من نوعها في العراق وإقليم كوردستان منذ ثمانينات القرن الماضي ، وسينتهي العمل فيها بنهاية العام الجاري.

الوزير كمال محمد صالح ، أضاف ان المحطة تضم وحدتي توليد تنتج 37 ميغاوات من الكهرباء ، موضحاً ان تكلفة المشروع تبلغ 129 مليون دولار تم توفيرها من خلال قرض من منظمة جايكا اليابانية.

وزير الكهرباء، تابع بالقول ان جهود الوزارة مستمرة للنهوض بواقع الإنتاج وزيادة ساعات التجهيز ، لافتاً الى ان معدل التجهيز اليومي حالياً يبلغ 16 ساعة في اليوم في عموم الاقليم .

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