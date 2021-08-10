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1600 كاميرا لتأمين عاشوراء.. وكربلاء تهيئ العجلات لنقل الزائرين

1600 كاميرا لتأمين عاشوراء.. وكربلاء تهيئ العجلات لنقل الزائرين

كربلاء: علي لفتة
شهدت محافظة كربلاء المقدسة نصب 1600 كاميرا لمراقبة الامن خلال مراسيم عاشوراء والزيارة الاربعينيَّة، في وقت تمت فيه تهيئة عشرات العجلات الحكومية والعسكرية والنقل الخاص لغرض نقل الزائرين.
وقال المحافظ المهندس نصيف جاسم الخطابي : إنَّ “المحافظة مستعدة تماما لإنجاح مراسيم ايام عاشوراء”، داعيا “الزوار إلى اتباع الإجراءات الوقائية، وتأجيل المرضى زيارتهم خشية نقل العدوى”.
والغت العتبة العباسية المقدسة بحسب بيان اصدرته، مراسيم تبديل راية القبة الشريفة من الأحمر إلى الأسود إيذاناً ببدء شهر محرم للعام الثاني على التوالي بسبب الظروف الصحية التي يمر بها البلد جراء تفشي فيروس كورونا، واكدت أنَّ المراسيم ستكون مختصرة كما في العام السابق.
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