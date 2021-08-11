أحمد العوضي: القانون سيحكم في الأزمة الصحية لياسمين عبد العزيز

قال الفنان المصري أحمد العوضي إن القانون سيحكم في الأزمة الصحية التي مرت بها زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، والتي دخلت في غيبوبة ولا تزال تعاني من آثارها، حيث سافرت إلى سويسرا لاستكمال علاجها.

وكشف العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“، أن الأزمة الصحية التي تعاني منها ياسمين سببها إهمال طبي وتخاذل من قبل الأطباء الذين كانوا يشرفون على حالتها الصحية، مؤكدًا أنه سوف يعلن عن التفاصيل كاملة بعد انتهاء علاج زوجته.

وكتب أحمد العوضي يقول: ”ما حدث من تسيّب وإهمال وتخاذل وتراخٍ في حالة ياسمين سوف أتحدث عنها لاحقا عقب التعافي التام لياسمين.. وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله.. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث.. لا تظنن صمتي نسيان.. بل لكل حدث حديث“.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز دخلت في غيبوبة في منتصف الشهر الماضي؛ بسبب خطأ طبي، وتلقت العلاج في أحد المستشفيات لمدة شهر تقريبًا، فيما شهدت خلال الأيام الماضية تحسنًا ملحوظًا في حالتها الصحية، حيث غادرت المستشفى في ساعة متأخرة من الخميس الماضي.

وكشف مصدر طبي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن أسرة ياسمين هي من طلبت مغادرتها المستشفى، وهو ما توافق مع حالتها الصحية نسبيًا، حيث خرجت من المستشفى بشروط وضعها الفريق الطبي.

وقال المصدر الطبي إن الفريق الطبي طالب أسرة ”ياسمين“ بالالتزام الكامل باستكمال علاجها في المنزل دون تقصير، على أن يزورها طبيب خاص من المستشفى على دراية بحالتها يومًا بعد يوم لمدة 10 أيام.

وقررت أسرة ياسمين عبدالعزيز، الثلاثاء، السفر بها إلى سويسرا بطائرة خاصة لاستكمال رحلة علاجها في الخارج، بعد أيام قليلة من مغادرتها المستشفى.

وذكرت سلطات مطار القاهرة الدولي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن ياسمين عبد العزيز وصلت المطار، الثلاثاء، متوجهة إلى العاصمة السويسرية ”جنيف“ عبر طائرة إسعاف مجهزة، وذلك لاستكمال رحلة علاجها في أحد المستشفيات هناك.

وكشفت سلطات المطار أن ياسمين عبدالعزيز وصلت المطار بسيارة إسعاف مجهزة من قبل أحد المستشفيات الخاصة، ودخلت السيارة عبر بوابة صالة 4 في المطار، وانتقلت منها إلى طائرة الإسعاف الخاصة تحت إشراف إسعاف المطار.

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