أمر وزاري بحجز القوة الامنية المرافقة للمغدور عبير الخفاجي

وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، بحجز القوة المرافقة للمغدور عبير الخفاجي.

وذكرت الوزارة، في بيان أن وزيرها “وجه الجهات المختصة، بحجز عناصر الشرطة التي كانت ترافق المغفور له مدير بلدية كربلاء المقدسة عبير سليم، بعد أن تعرض لاطلاق نار اثناء أدائه الواجب، مما ادى الى وفاته في منطقة المعملجي بمحافظة كربلاء المقدسة”.

وأضافت، أن ” هذا التوجيه جاء من قبل الوزير لعدم اداءهم الواجب المناط بهم وعدم قدرتهم على منع حصول هذا الحادث”.

وكان محافظ كربلاء، نصيف الخطابي قد أعلن، امس الثلاثاء، الحداد لمدة ثلاثة أيام على روح شهيد الواجب عبير سليم مدير بلدية كربلاء المقدسة.

وفارق مدير بلدية كربلاء عبير سليم الحياة، بوقت سابق، داخل العناية المركزة بعد إصابته بإطلاق ناري اثناء حملة إزالة المتجاوزين في منطقة المعملجي.

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