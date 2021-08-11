الحزب الديمقراطي يستبعد 6 نواب والاتحاد الوطني يعيد نائباً واحداً في قوائم مرشحي أربيل

بغداد/ تميم الحسن

تبدو صورة التنافس الانتخابي في اربيل هي اقل شدة من باقي المدن العراقية، بسبب قلة المرشحين مقارنة بعدد المقاعد في البرلمان القادم. ويتنافس على المقعد الواحد في اربيل، عاصمة اقليم كردستان، 3 مرشحين تقريبا، وهو امر نادر الوجود في بقية المحافظات.

ووصل عدد المرشحين في المحافظة الى 52 مرشحا مقابل 15 مقعدا في البرلمان زائداً مقعد واحد لـ”كوتا المسيحيين”.

ويتنافس 8 مرشحين على مقعد “الكوتا” بينهم نواب سابقون، فيما يغادر صاحب المقعد في البرلمان الحالي التنافس.

واربيل ايضا تعتبر اقل المدن التي اعادت نوابا الى جولات التنافس، حيث غاب 12 نائبا عن قوائم المرشحين.

كذلك اغلب النواب والمرشحين ملتزمون بالقوائم التي ترشحوا عنها في الدورات الماضية، ولم يغادر احدهم المدينة باستثناء نائبة واحدة فقط.

وتشارك في انتخابات اربيل 7 تيارات ابرزها الحزبان الكرديان الديمقراطي (يشارك بـ12 مرشحا) والاتحاد الكردستاني (يشارك بـ7 مرشحين)، الى جانب 6 احزاب على “الكوتا”، ومرشحون منفردون وكتلة تركمانية. ويقدر عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في اربيل بـ” 1228030″ ناخباً تم تسجيل نحو 800 ألف منهم بايومترياً وزعت أغلبها، بحسب تصريحات المفوضية في المحافظة.

استبعاد نواب

وقسمت اربيل الى 4 دوائر انتخابية، ضمت مناطق شقلاوة، وسهل اربيل، وشرق المدينة، بالإضافة الى مناطق غرب اربيل. الدائرة الاولى وهي دائرة شقلاوة وسوران، جومان، وميكسور خصصت لها 4 مقاعد، وترشح عنها 17 مرشحاً، بمعدل تنافس 4 مرشحين على كل مقعد. في هذه الدائرة اعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الفائز الاول في المحافظة في انتخابات 2018، نائبه نهرو محمد قادر، وهو واحد من نائبين اثنين عادوا الى التنافس ضمن الحزب.

قادر كان قد حصل في الانتخابات الماضية على اكثر من 15 الف صوت، وحصدت الكتلة حينها اكثر من 300 الف صوت، وحققت 8 مقاعد.

ويتنافس في الدائرة الاولى عن الحزب الديمقراطي الى جانب قادر، محمد صديق خوشناو، سيبان عزيز حدو شيرواني، جوان عبد الله عمر عبد الله.

واستبعد الحزب في هذه الانتخابات 6 من نوابه، من بينهم بشير حداد النائب الثاني لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي. كذلك استبعد النواب محمد شاكر (جمع اكثر من 26 الف صوت في 2018)، محمد امين، ، ميادة محمد والتي فازت باصواتها خارج “كوتا النساء”. كما استبعد عن السباق الانتخابي، النائب ناصر هركي (حقق نحو 27 الف صوت في انتخابات 2018)، وهدار زبير التي فازت في الانتخابات الماضية باصواتها خارج “كوتا النساء” بعدما جمعت اكثر من 22 الف صوت.

وفي الدائرة نفسها رشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يخوض التنافس تحت اسم تحالف كردستان، مرشحين اثنين، وهما: شرمين حمد، وفيصل كريم. ونال حزب الاتحاد المرتبة الثانية في عدد الاصوات في اربيل في 2018، بعدما جمع نحو 80 الف صوت، وشغل مقعدين في البرلمان ممثلا عن المحافظة. وفي هذه الدورة اعاد الحزب هريم اغا الى التنافس والذي حصل في الانتخابات الماضية على نحو 20 الف صوت، فيما استبعد نائبه الثاني سلمى عمر التي حصلت على المقعد عبر “كوتا النساء”. وتتنافس في الدائرة الاولى احزاب كردية اخرى مثل الجيل الجديد، الذي جمع في الانتخابات الماضية اكثر من 70 الف صوت، ونال الحزب مقعدين. وفي تنافس انتخابات 2021 انتقلت النائبة عن الحزب سروه عبد الواحد الى السليمانية، فيما استبعد النائب الثاني رابون توفيق.

غرب وشرق أربيل

في الدائرة الثانية، وهي دائرة سهل أربيل، خبات، كويه فقد خصص لها 4 مقاعد ايضا، ويترشح عنها 8 مرشحين فقط، بمعدل تنافس مرشحين اثنين على المقعد الواحد. وقرر الحزب الديمقراطي ترشيح 3 اسماء في هذه الدائرة، وهم: آمانج محمود أسعد هركي، سامية كريم خان يحيى شيرواني، وخضر علي صالح منتك. ايضا نزل حزب الاتحاد بمرشحين، والجيل الجديد بمرشح واحد، فيما يشارك حزب قادمون في الدائرة بمرشح واحد. وقادمون هو حزب جديد يشارك في عدة محافظات، ويرأسه حسين الرماحي، ولديه 15 مرشحا في مدن كردستان. اما الدائرة الثالثة، وهي دائرة غرب قضاء مركز أربيل، فخصصت لها 3 مقاعد، ورشح عنها 10، بمعدل تنافس 3 مرشحين على كل مقعد. ويعود ريبوار هادي، وهو النائب الثاني الذي قرر الحزب الديمقراطي اشراكه مرة اخرى في الانتخابات، للترشح عن هذه الدائرة. وهادي كان قد حصل في الانتخابات الماضية في 2018 على اكثر من 12 الف صوت، فيما تتنافس في الدائرة نفسها عن الحزب الديمقراطي الى جانب هادي، المرشحة ليلى اكرم.

اما حزب الاتحاد فيقدم مرشحا واحدا. وتظهر في هذه الدائرة الجبهة التركمانية العراقية التي يرأسها النائب السابق حسن توران، وتقدم مرشحا واحدا في الدائرة الثانية. وفي دائرة شرق قضاء اربيل، وهي الدائرة الرابعة والاخيرة، فخصصت لها 4 مقاعد وترشح عنها 17 مرشحاً، بمعدل تنافس 4 مرشحين على كل مقعد. وينزل الحزب الديمقراطي بثلاثة مرشحين عن الدائرة، وهم: صباح صبحي حيدر البزاز، مريوان قرني دزيي، ونهلة قادر محمد أفندي. وحزب الاتحاد الوطني رشح اسمين للدائرة، وكذلك الجبهة التركمانية.

ويغيب عن الانتخابات الى جانب نواب الحزب الديمقراطي والاتحاد والجيل الجديد، النائب سليم همزة عن الجماعة الاسلامية، وعبد الباري مجيد عن التحالف من اجل الديمقراطية.

اضافة الى النائب كاوه محمد عن تغيير، وهوشيار قرداغ الذي حصل على مقعد “كوتا المسيحيين” الوحيد في اربيل.

مقعد الكوتا

ويعود جوزيف صليوه في هذه الانتخابات للتنافس على مقعد “الكوتا” ضمن اتحاد بيث نهرين، الى جانب النائب السابق رائد اسحق عن المجلس الشعبي الكلداني. كذلك تترشح عن “كوتا المسيحيين” رغد يوسف عن كتلة بابليون برئاسة ريان الكلداني المقرب من منظمة بدر. ويوسف هي مرشحة سابقة لوزارة الهجرة في كابينة محمد توفيق علاوي التي لم تكتمل. كما يترشح عن المقعد نفسه نادر موشى عن الحركة الديمقراطية الآشورية، وبيتر منير عن الحزب الوطني الآشوري. اضافة الى سناء يعقوب عن ائتلاف حمورابي، وفاروق حتا، وهيلان عيسى، ضمن الترشيحات الفردية.

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