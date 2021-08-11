السخرية تلاحق الحملات الانتخابية والمفوضية تحذر المخالفين

خديجة جاسم

مع بدء العد التنازلي للانتخابات النيابية المرتقبة في تشرين المقبل تتكرر اساليب الدعاية الانتخابية القديمة للمرشحين في محاولاتهم لاستمالة الناخبين وكسب اصواتهم مع تسجيل إنفاق مالي كبير يصل حد الهدر في وقت يعيش العراق ازمات مالية وصحية وخدمية.

وتنتشر السخرية من بعض الحملات الانتخابية حيث يقول المواطن ماجد عبدالزهرة “هناك بعض الدعايات المخجلة حقا لشخصيات غير معروفة وليس لها تاريخ علمي وثقافي واضح وليست لديها ثقافة في الحوار وتخرج كلمات منهم غير مفهومة فكيف لنا كشعب أن نثق بهم ونعطي لهم أصواتنا؟”. واضاف “هل توزيع البطانيات وقطع القماش على العوائل يعتبرونها دعاية تجلب لهم اصوات الناخبين؟”.

من جهتها، اكدت مفوضية الانتخابات تشكيل لجان لرصد مخالفات المرشحين فيما لفتت الى ان بعض العقوبات تصل الى الحبس. وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح لـ(المدى) إن “مفوضية الانتخابات شكلت لجانا رئيسة وفرعية في المحافظات لرصد المخالفات الانتخابية للمرشحين فضلا عن رصد وسائل الاعلام بكل اصنافها وكذلك منصات التواصل الاجتماعي”. وأشارت الغلاي الى أن “المفوضية تستقبل شكاوى المواطنين المعززة بالأدلة” لافتة الى “وجود شعبة مختصة للنظر بها، من اجل اتخاذ الاجراءات المناسبة”. وبينت “وجود غرامات مالية بين 1 – 5 مليون دينار”، وأنه “في حال تكرار المخالفات فان العقوبة قد تصل الى الحبس وهذا القرار يعود لمجلس المفوضين”.

إشكالات الدعاية الانتخابية

وفي السياق نفسه، أكد الخبير الانتخابي سعد الراوي لـ(المدى) أن “إشكالات الدعاية الانتخابية نتيجة لسببين، ضعف أو عدم اكتمال المنظومة القانونية للانتخابات التي لا تقتصر على قانون الانتخابات وانما تشمل قانون الأحزاب أيضاً وقانون المفوضية، والانظمة التي تصدرها المفوضية، الأمر الثاني هو ضعف الثقافة الانتخابية لجمهور الناخبين والمرشح حيث نحتاج إلى ثقافة في الانتخابات”. الخبير القانوني علي التميمي أوضح لـ(المدى) شروط الدعاية الانتخابية وقانون الانتخابات التشريعية فقال “عالج قانون الانتخابات الجديد رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ الدعاية الانتخابية ابتداء من المادة ٢٢ إلى المادة ٣٧ بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها ومنع إعطاء الهدايا، وينتهي موعدها قبل ٢٤ ساعة من الانتخابات”.

واضاف “اوقعت المواد ٣٢ إلى ٣٦ عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة سنة وغرامة ٢٥ مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات وحتى ممكن الاستبعاد من الانتخابات” وأكد أنه “يراد من المفوضية منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات في ١٠ تشرين المقبل”.

وتابع “أرى ان هذه العقوبات وخصوصا الغرامات تحتاج ان تفعل حتى تكون الدعاية مسيطر عليها”. وانطلقت حملات الدعاية الانتخابية منذ شهر وتستمر حتى موعد اجراء الانتخابات في تشرين الاول المقبل، ويتنافس في الانتخابات 3243 مرشحا بينما يبلغ عدد مراكز الاقتراع 8273، بواقع 55 ألفا و41 محطة اقتراع، موزعة على 83 دائرة انتخابية في عموم مدن العراق. ويبلغ عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 24 مليونا و299 ألفا و927 ناخباً، بينهم 988 ألفاً يقترعون للمرة الأولى، وهم من مواليد 2001 و2002 و2003.

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