العراق يطوي الحظر الشامل ويبحث عن حلول أخرى في مواجهة كورونا

بغداد/ فراس عدنان

ترفض الجهات الرسمية في العراق العودة إلى الحظر الشامل، وعدّت الإجراء بأنه لم يعد مجدياً للتعامل مع جائحة كورونا، مؤكدة أن الوضع الحالي يتطلب البحث عن حلول أخرى في مواجهة الإصابات المتزايدة.

ويتحدث مختصون في الصحة والوبائيات عن إمكانية أن يزاول الناس مهامهم بشرط اتخاذ الإجراءات الوقائية، لافتين إلى أن ارتداء الكمامات يخفّف الإصابات بالفايروس بنسبة 40%، يأتي ذلك بالتزامن مع رغبة العراق في الحصول على 20 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا حتى نهاية العام الحالي.

وكانت مختبرات وزارة الصحة قد سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 9970 إصابة جديدة بفايروس كورونا أغلبها في بغداد، إضافة إلى 9926 حالة شفاء و66 وفاة، فيما وصل عدد الملقحين في عموم البلاد إلى 2263353 شخصاً لغاية الوقت الحالي.

ويقول المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح إلى (المدى)، إن “أعداد الإصابات بفايروس كورونا ما زالت مرتفعة بنحو عشرة آلاف، أقل من ذلك أو أكثر، بشكل يومي”.

وتابع البدر، أن “الموجة الوبائية الحالية ما زالت في ذروتها، والمؤسسات الصحية تعاني من ضغط كبير رغم أن ملاكات الوزارة تقدم ما تستطيع لتجاوز الأزمة”.

وأشار، إلى أن “المستشفيات العراقية تعاني اليوم من ضغط متصاعد على صعيد طلب المستلزمات الصحية والعلاجية فضلاً عن الأوكسجين”.

ويرى البدر، أن “العراق لغاية الوقت الراهن يستطيع أن يستوعب هذه الإصابات لكنه قد لا يتمكن من التعامل مع هذا الكم الكبير نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية، وهذا التهاون انعكس على الواقع الصحي بشكل كبير”.

وشدد، على أن “الأسبوعين الماضيين شهدا نسبة إقبال غير مسبوقة على تلقي اللقاحات، لكن المحصلة ان الذين تلقوا التطعيم على الجرعتين ما زالت نسبتهم دون مستوى الطموح”.

ويأمل البدر، بأن “يزداد عدد الملقحين من خلال حملات التوعية، بالتزامن مع الإقبال الشعبي وتطبيق الحكومة العراقية الخطة الموسعة بمضاعفة اللقاحات وزيادة مراكز التطعيم”.

وأكد، “عدم وجود نص قانوني يسمح بإجبار المواطنين على تلقي اللقاح لكن هناك إجراءات يمكن أن تشكل حافزاً ودافعاً للتطعيم”.

وبشأن إمكانية العودة إلى الحظر الشامل والغلق التام يعلّق البدر، أن “القرار من اختصاص اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والمهم بالنسبة إلينا هو تطبيقه”.

وأوضح، أن “تجربتنا السابقة مع قرارات الحظر بأنها لم تطبق بالشكل الصحيح، ولدينا عدد من السيناريوهات لمواجهة الأزمة والموقف النهائي يصدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة”.

ومضى البدر، الى أن “خبراء الصحة والوبائيات تحدثوا عن عدم وجود مانع من مزاولة الإنسان نشاطه اليومي إذا كان يرتدي الكمامات والتباعد الاجتماعي، لكن هذه المحددات لم تطبق بالشكل الصحيح في المجتمع العراقي، ونسب الالتزام تكاد أن تكون معدومة”.

من جانبه، ذكر عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب حسن خلاطي، أن “تجربة العراق مع الحظر الشامل ليست إيجابية”.

وأضاف خلاطي، في حديث إلى (المدى)، أن “المواطنين لن يلتزموا بالحظر، كما أن آثاره السلبية تفوق إيجابياته، فهناك أضرار تتعلق بالجوانب المعيشية والاقتصادية والأمنية والنفسية”.

ويرى، أن “الضغط باتجاه الحظر الشامل ليس صحيحاً بل هناك بدائل مثل التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي”.

وأوضح خلاطي، أن “هناك صعوبة في تطبيق أي قرار بحظر التجوال في الوقت الحالي ولن يؤدي غرضه، وقد يشمل فقط الشوارع الرئيسة من دون التزام في المناطق الشعبية وكذلك داخل البيوت”.

واستطرد، أن “اللجوء إلى الحظر الشامل كان مفيداً في الأيام الأولى للفايروس عندما كان على نطاق ضيق، لكننا اليوم أمام تفش وانتشار للوباء”، مستدلاً بما “تم فرضه أثناء عيد الفطر السابق، حيث تراجعت الحكومة عن القرار بعد نحو يومين من تطبيقه”.

وشدد خلاطي، على أن “ارتداء الكمامات لوحده يخفف لنا 40% من الإصابات، مع ضرورة تعزيز الجهود بدفع المواطنين إلى الحصول على اللقاحات وتوفيرها”.

ويؤشر عضو اللجنة النيابية، تصاعداً جيداً وملحوظاً في نسب متلقي اللقاحات، ويجد أن “هذا العدد جيد وفي جميع المحافظات”.

وأفاد خلاطي، بأن “اللجنة النيابية في تنسيق ونقاش دائم مع وزارة الصحة بشأن توفير اللقاحات، فهناك تعاقد على توفير 20 مليون جرعة تصل على دفعات”.

ونوّه، إلى أن “التحدي الأكبر الذي يواجه المؤسسات الصحية العراقية هو زيادة أعداد الأسرّة المخصصة لتلقي الأعداد المتزايدة من الإصابات بفايروس كورونا”.

وانتهى خلاطي، إلى أن “تدفق كميات اللقاح مستمر بنحو أسبوعي، بواقع 500 إلى 750 جرعة أسبوعياً بأمل أن نصل إلى الكمية المتفق عليها في نهاية العام الحالي”.

يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت مؤخراً عن دخول العراق في موجة وبائية تعدّ الأكثر شدة منذ ظهور الجائحة، مع إمكانية أن تكون هناك إصابات بالفايروس المتحور المعروف بـ (دلتا)، وأدى ذلك إلى زيادة كبيرة للغاية في أعداد الإصابات اليومية وكذلك الحال بالنسبة للوفيات.

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