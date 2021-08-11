الكتل الكبيرة تعطل جلسات البرلمان خوفاً من إقالة وزرائها ورفع الحصانة عن نوابها

بغداد/محمد صباح

تتعمد القوى البرلمانية المتنفذة والمهيمنة على القرار السياسي، تعطيل عمل السلطة التشريعية، حيث اتفقت على رفض كل الدعوات المطالبة باستئناف جلسات مجلس النواب المعطلة منذ أشهر، ومنع التئامه مرة أخرى لحين إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأول المقبل.

هذا الاتفاق جاء بعد مشاورات طويلة بين تلك القوى الكبيرة تحسبا لأية محاولة تسعى لاستجواب أو إقالة إي وزير من وزرائها ومحاسبتهم تحت قبة البرلمان، فضلا عن مماطلتها في تعطيل رفع الحصانة عن ثلاثين نائبا من نوابها.

وذكر رسول أبو حسنة النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ(المدى) أن رئاسة مجلس النواب هي الجهة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية عدم انعقاد جلسات البرلمان وتعطيلها في الفصل التشريعي الحالي، مشددا على أن “هذا التعطيل أو التأخير أعاق استكمال عدد من القوانين وتمريرها”.

ولم يتمكن مجلس النواب من عقد جلساته خلال الفترة الماضية بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني مما دفع هيئة رئاسة البرلمان إلى تحويل عدد من الجلسات، إلى تداولية لمناقشة بعض القضايا المهمة لكن من دون تشريع أي قانون.

ويعتقد أبو حسنة أن هيئة رئاسة مجلس النواب إذا دعت إلى عقد جلسة سيتحقق النصاب وسنتمكن من تمرير القوانين المهمة والقرارات التي تمس حياة المواطنين، منوها إلى أن هناك “أكثر من (200) نائب حاليا منشغل في دعايته الانتخابية قد يكون سببا لعدم عقد جلسات البرلمان حتى إجراء الانتخابات”.

وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق، لصالح حل نفسه في 7 تشرين الأول المقبل، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة والمقرر لها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وتنص المادة 64 اولا على ان يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

بدوره قال جاسم البخاتي النائب عن كتلة تيار الحكمة البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن هناك مجموعة من الأسباب ساهمت في عدم عقد جلسة للبرلمان خلال الفترة الحالية من بينها انشغال النواب في دعايتهم الانتخابية، مؤكدا على أن “هذا التأخير تسبب في تعطيل الكثير من القوانين في مقدمتها قانون تقاعد الضمان الاجتماعي، وجرائم المعلوماتية وغيرها من التشريعات المهمة”.

وأضاف أنه “من ضمن الأسباب وجود اتفاق سياسي بين غالبية القوى السياسية على عدم عقد أية جلسة للبرلمان حتى إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة”، منوها إلى أن “تلك الكتل تتخوف من إثارة موضوع ملف الاستجوابات وكذلك رفع الحصانة عن بعض النواب المطلوبين للقضاء”.

وطالب مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق مجلس النواب برفع الحصانة عن عشرين نائبا لوجود قضايا فساد وشبهات عليهم كشفتها لجنة مكافحة الفساد، لكن مجلس النواب لم يستجب لما أراده القضاء لملاحقة هؤلاء المتهمين.

وتابع البخاتي أن “التوافقات تلك هي من أعاقت كل المساعي الرامية لعقد جلسات البرلمان، لتلافي أي رغبة لاستجواب بعض الوزراء ورفع الحصانة عن مجموعة من النواب المطلوبين للقضاء”.

وبسبب التظاهرات التي اجتاحت مدن ومحافظات الوسط والجنوب قررت الأحزاب والكتل السياسية المتمثلة في مجلس النواب إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل بعدما كان من المفترض إقامتها في نيسان من العام 2022، وهو موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

واستبعد النائب عن محافظة بغداد عقد أية جلسة للبرلمان في الفترة المقبلة بسبب هذه المشاكل والاتفاقيات بين القوى السياسية، مضيفا أن “الدورة البرلمانية ستنتهي في الشهر العاشر دون عقد أية جلسة”.

وأرجأت رئاسة مجلس النواب ملف استجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي إلى جلسات مقبلة، بعد رفضه الحضور إلى جلسة الاستجواب.

وطالب البخاتي أن يقوم مجلس النواب بالكشف عن هؤلاء النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم خلال الفترة المقبلة وتقديمهم للقضاء من اجل محاسبتهم على التهمة الموجهة ضدهم، مبينا أن طالبات رفع الحصانة تتراوح بين عشرة إلى ثلاثين طلبا.

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