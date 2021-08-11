بالتعاون مع وزارة الصحة

الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) تنفذ برنامجا تدريبيا لنظام إدارة المستشفيات في كوريا

نفذت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) بالتعاون مع وزارة الصحة برنامجا تدريبيا لنظام إدارة المستشفيات في كوريا . وقالت الوكالة في بيان لها إن هذا البرنامج التدريبي شارك به (20) من مديري المستشفيات من مختلف محافظات العراق عدا إقليم كردستان . وأوضحت إن هذا البرنامج يمتد لثلاث سنوات للأعوام (2021،2022،2023) . مشيرة إلى إن البرنامج يستمر لمدة (20) يوما يتلقى خلاله المشارك الخبرات الكورية في مجال نظام إدارة المستشفيات . وأضافت (كويكا) إن المشاركين في البرنامج سيصبحون مدربين للملاكات الصحية مستقبلا من خلال تدريبهم على كيفية تطبيق النظام الكوري في إدارة المستشفيات و نقل التجربة الكورية إلى العراق ، مبينة إن هذا البرنامج مهم جدا لاسيما في ظل انتشار جائحة كورونا والإمراض المستعصية والإمراض الأخرى للارتقاء والنهوض بالواقع الصحي من خلال الإدارة الجيدة للمستشفيات والذي يساعد على التقليل من الأخطاء الطبية وتقديم خدمة أفضل للمرضى في المستشفيات والمؤسسات الصحية .

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