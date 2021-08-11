بالفيديو.. مظاهرات ضد رئيس الوزراء البريطاني بسبب حيوان محكوم عليه بالإعدام

مظاهرات ضد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بعد أن أمر بقتل “جيرونيمو” 8 سنوات وهو حيوان ثديي من فصيلة الجمال.

تناولت قناة “الغد”، في تقرير مصور، بأن قرار الإعدام جاء بسبب إصابته بمرض السل البقري ، صاحبته هيلين ماكدونالد أطلقت منشادات دفعت بعض المشاهير وأكثر من 97 ألف شخص للخروج أمام مقر جونسون في داونينج ستريت و المطالبة بإنقاذ الحيوان.

كما طلب والد جونسون من السلطات تجنب إعدام جيرونيمو وتركه يعيش بسلام في مقاطعة جلوسترشير الإنجليزية

ماكدونالد صاحبته وهي ممرضة بيطرية، أوضحت أن فحصو الحيوان كانت سلبية عندما نقل من نيوزيلندا وإنها أنفقت الآلاف في معركة قضائية خاسرة لإنقاذه.

وزير الزراعة البريطاني جورج يوستيس، لم يخف حقيقة النهاية المأساوية لجيرونيمو مبررا ذلك بأن القواعد واضحة وإصابتها بالسل البقري.

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