(بالفيديو) ميسي يصل باريس تمهيدا لانضمامه إلى سان جيرمان

احتفلت جماهير نادي باريس سان جيرمان، الثلاثاء، بوصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الى العاصمة الفرنسية من أجل توقيع عقد انتقاله الى النادي الباريسي.

وهبط طائرة ميسي الخاصة بمطار لوبورجيه في ضواحي العاصمة الفرنسية، وفقا لصحفيين في المطار وموقع فلايتردار 24 .

واحتشدت جماهير باريس سان جيرمان في المطار وصاحت “ميسي ميسي “للترحيب باللاعب الأرجنتيني.

وسيكون نجم برشلونة السابق خامس صفقات العملاق الباريسي هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جورجينو فينالدوم، وحارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

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