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“بقيت يتيمة”.. دنيا سمير غانم تنعي والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

نعت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، والدتها الراحلة، الفنانة دلال عبد العزيز، بكلمات مؤثرة، بعد أيام من وفاتها بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وعلى حسابها الشخصي في “إنستغرام”، نشرت دنيا سمير غانم صورة تجمعها مع والدتها دلال عبد العزيز، تبتسمان فيها، وعلقت قائلة: “ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي..انتي علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة “الحمد لله”، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله”.

وأضافت: “أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني أوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني..ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلى الناس”.

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