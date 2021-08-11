تطبيق النماذج الناجحة حق مشروع،

نعيم الهاشمي الخفاجي

لم يولد البشر وهم من بطون امهاتهم علماء ومثقفين ومفكرين إلا في حالات نادرة مثل ولادة عيسى المسيح ع ولد وهو يتكلم، وكذلك رب العالمين منح بعض عباده من الأنبياء والأولياء ملكة وموهبة قذف في قلوبهم العلم والمعرفة ولنا بقصة الامام محمد الجواد ع كان بعمر السبع سنوات وتولى امور الامامة وأمر المأمون بن أكثم قاضي القضاة بالدولة العباسية في مناظرته واستطاع الإمام الجواد ع كما ذكر ذلك الطبري بتاريخ الأمم والملوك أن يجيب على أسئلة ابن أكثم وبنفس الوقت طرح الإمام الجواد ع إشكالات وسأل ابن أكثم وعجز عن الإجابة.

استنساخ تجارب الأمم في الزراعة والصناعة وفي مجال الدفاع عن الوطن أمر مشروع، المفكر الصيني سون كتب كتاب فن الحرب شرح أفضل الطرق لمواجهة الأعداء بات كتاب سون يدرس في كليات الحرب والأمن بغالبية دول العالم من القطب الشمالي إلى الجنوبي، الحكمة والمنطق والعقل يقول إذا جرّبت أسلوباً كنت تتوقع صعوبة نجاحه، ثم نجح معك أكثر مما تتوقع، فإنه من المحتم أن تعيد نسخ الأسلوب… فالدرب المجرّب المسلوك خير من درب جديد مجهول… على الأقل، هكذا يفكّر أصحاب العقول المحترمة من واضعو السياسة في مراكز الدراسات الاستراتيجية الغربية الناجحة وليس مثل مراكز دراسات العرب الاستراتيجية البائسة والساحة العربية تعج في محللين عرب عسكر وأساتذة علوم سياسية يقدموهم للإعلام ويتقصدون الكذب حتى إن لواء أركان حرب مصري نفق قبل عقد من الزمان اسمه صلاح الدين اسماعيل كان يحلل المعارك في حرب إسقاط نظام صدام الجرذ قال في ساعة سقوط الصنم انا كنت اكذب بتحليلاتي وكنت واثق من انهيار نظام صدام خلال فترة قصيرة، ايضا لدينا بالعراق نماذج بعثية نتنة أمثال نزار السامرائي ووليد الزبيدي يكذبون بكل تحليلاتهم ولدينا الدكتور احسان الشمري يقدموه مدير مركز التفكير الاستراتيجي وهو يحلل بعقلية شخص مفتري كذاب وإذا لم يكن يكذب فهو بلا شك جاهل في التحليل السياسي ويفترض عدم استضافته في وسائل الإعلام لكن وسائل إعلامنا بغالبيته ايضا جاهلة.

يوجد على مستوى الدفاع بالشرق الأوسط نموذجين ناجحين، النموذج الأول نموذج فيلق الاحتياط الإسرائيلي هذا الفيلق يملك فرقة مدرعة وفرقة مشاة آلي وفرقة مشاة وألوية قوات خاصة ومغاوير وقوة جوية و طيران جيش وألوية صاروخية وقوات دفاع جوي وقوات بحرية، لديهم ضباط وجنود يتدربون سنويا شهر على أسلحتهم وهم موظفين في دوائر الدولة حال نشوب حرب او وجود تهديد امني جيش الدفاع الصهيوني يذيع بيان في التحاق قوات الاحتياط فورا يذهبون لوحداتهم ويشاركون بالقتل.

النموذج الثاني هو نموذج حرس الثورة في إيران توجد لديهم فيالق تضم فرق مدرعة ومشاة آلي و فرق مشاة وألوية قوات خاصة ومضلين وقوات جوية و طيران جيش وبحرية ودفاع جوي و صناعات حربية ومدنية، هؤلاء جيش رديف للجيش النظامي ومعهم قوات شعبية يأتون كل سنة يستعرضون في وحداتهم الشبه عسكرية مدة اسبوع هؤلاء ينتظرون اشارة من مرشد الثورة للنزول للشارع للدفاع عن الثورة.

وضعنا العراقي هناك مشاريع لدول كبرى تنفذ في ادوات بعثية طائفية وبرشاوي وهابية لساسة الدول العظمي في استهداف المكون الشيعي العراقي بشكل خاص ولنا في مؤامرة تسليم الموصل فقد كانت انقلاب محكم تم توجيه ضربة مميتة للجيش العراقي وتبخر وتهيكل واصبح فلول منهزمة و تدخلت المرجعية العليا في اصدار فتوى الجهاد الكفائي قلبت الهزيمة إلى نصر وتشكلت قوات الحشد، أيقن فلول البعث ومحيطهم الطائفي ان وجود الحشد يعني استحالة ان يستطيعون تنفيذ مؤامرة تستهدف المكون الشيعي، لذلك الاعلام الخليجي يحاول بشكل يومي شيطنة الحشد مستغلين وجود بعض ساسة من شيعة العراق يتصرفون تصرفات ساذجة ولولا الخلافات ما بين ساسة المكون الشيعي لما تجرأ فلول البعث على حرق العراق طيلة ال ١٨ سنة الماضية.

الاعلام الخليجي الوهابي بعد أن انبطح قادتهم في عمل تطبيع مجاني ببيع قضية العرب والمسلمين الأولى يحاولون التهويل من الحشد وربطه مع صمود المقاومة في لبنان …..الخ.

سبق للقوات الانعزالية لحزب الكتائب رفعت شعار عام ١٩٧٣ في هيبة الدولة وحصر السلاح وكان الهدف استهداف سلاح منظمة التحرير نفس عائلة البير جميل وسمير جعجع ومعهم الإعلام البدوي الخليجي، أشعلوا حرب في لبنان خدمة لشارون انتهت في طرد منظمة التحرير، الان نفس الأشخاص أمين الجميل وجعجع والإعلام البدوي ايضا في هيبة الدولة والغاية استهداف سلاح المقاومة أيضا خدمة للصهيونية، لولا سلاح المقاومة لما حصل لبنان على ثرواته الغازية في مياه لبنان الاقليمية، القول أن المقاومة دولة داخل دولة نفس قولهم في بداية سبعينيات القرن الماضي في استهداف منظمة التحرير.

حاول مستكتب بدوي القول أن منظمة شيعية في الأحساء هي من نفذت الخبر هذه كذبة كبرى وثبت تنظيم القاعدة الوهابي هو من نفذ تلك الجريمة ولو كانت هناك أدلة لدى بدو الخليج ضد ايران لاعلنوها من البداية، نعم كانت الحادثة أول جريمة للتيارات الوهابية التكفيرية لكن تكرر الموقف في نيروبي وبعدها تم الإعلان عن تورط الإرهابي السعودي اسامة بن لادن وتم طرده من السودان وذهب الى أفغانستان.

حاول هذا المستكتب البدوي أن يتطرق لليمن يريد يسلب شعب اليمن العريق من حق ان يحكمون انفسهم بنفسهم ويريد منهم أن يتحكم بشعب اليمن بدو نجد الوهابية.

اجتماع رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، مع قادة امنيين ووزراء دفاع في دول يزورها أمر طبيعي وعادي تنسيق التجارب حق مشروع زيارة الجارة الشرقية أمر طبيعي تربطنا معهم علاقات جيران وعلاقات دينية وقومية نحن عشائر العرب بالوسط والجنوب لدينا امتداد عشائري مع عشائر عرب اهواز لدينا رابط مذهبي هذا الموضوع جدا طبيعي وعادي، شعوب أوروبا قاموا في الغاء الحدود بين الدول وتعاونوا في السوق الاقتصادية، إذا كان بدو الوهابية لديهم حقد مذهبي مع إيران فهذا شيء يخصهم عندهم حدود بحرية آلاف الأميال وليذهبوا ليتقاتلوا مع إيران نحن شعب العراق غير ملزمين في احقاد بدو الخليج ضد إيران.

نحن بالعراق نتعرض لمؤامرات تستهدف المكون الشيعي وامامنا نموذجين للدفاع عن أنفسنا نموذج فيلق الاحتياط الاسرائيلي ونموذج حرس الثورة نعم تربطنا علاقات في التصدي للتنظيمات القاعدية الداعشية وإيران دعمتنا بحربنا بالتصدي الى الاف الارهابيين الوهابيين التكفيريين والقينا القبض على آلاف الإرهابيين السعوديين وخان الحوت شاهد على صدق كلامي.

لايحق لدول الخليج الوهابي التي دعمت ولازالت تدعم الارهاب بالعراق وتنشر الكراهية بكل دول العالم تعلمنا مع من نقف او نبني علاقة، لولا الحشد ولولا الضباط والجنود للمكون الشيعي العراقي لما بقي الكاظمي يحكم في بغداد هذه الحقيقة يعرفها الكاظمي قبل غيره ويعرفها كل عراقي من ابناء المكون المستهدف في ارهاب فلول البعث وهابي تكفيري، يحاول بدو الخليج ضخ مليارات لشراء ذمم متظاهرو تشرين لتحقيق أهدافهم التي عجزوا عن تحقيقها في كل سنوات ارهابهم التي قاربت ان تصل لعقدين من الزمان، في الختام نقترح على ساسة العراق وبالذات ساسة المكون الشيعي ان العرب لديهم حساسية مفرطة من تطبيق نموذج حرس الثورة يصيبهم صداع وآلام وإسهال شديد لذلك العرب لا يمانعون من تطبيق نموذج فيلق الاحتياط لقوات الدفاع الوطني النتنياهوي لذلك اطلب من ساسة العراق وقادة فصائل المقاومة يتم تطبيق نموذج فيلق الاحتياط الجيش الإسرائيلي في وضعنا العراقي بجعل الحشد فيلق فرقة الى قوات سيد مقتدى الصدر وفرقة لقوات العتبة وفرقة للفصائل وبشكل قوات بحرية وجوية وطيران جيش لدينا قاعدة الامام علي ع في الناصرية نجعلها قاعدة جوية لقوات الجوية بفيلق الحشد ولدينا قاعدة الكوت ولدينا مطارات لطيران الجيش في الصويرة تكون لطيران جيش فيلق الحشد، الحقوق تؤخذ ولا تعطى، وصدق قول الامام علي ع (حين سكت اهل الحق عن الباطل توهم اهل الباطل أنهم على حق). علي بن ابي طالب، لاداعي للصمت علينا نحن المهمشون ننزل للشارع ونشكل تيار شعبي يتبنى مطالب الجماهير ويدعوا للمطالبة في تنفيذ قرارات القضاء العراقي في إعدام الذباحين وطرد أنصار البعث من الجيش والداخلية واستبدالهم في عناصر سنية تؤمن بالعيش المشترك وتبغض البعث والوهابية التكفيريين.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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