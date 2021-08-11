عالية نصيف تعلق على زيارة الكاظمي لكربلاء: فرض القانون يجب أن يكون شعار الجميع 

أكدت النائبة عالية نصيف أن فرض القانون يجب أن يكون شعار الجميع من أعلى مسؤول في الدولة الى أدنى رتبة، مشيدة بقيام القائد العام للقوات المسلحة بالإشراف بنفسه على فرض القانون في محافظة كربلاء وإزالة التجاوزات وتقديم قاتل مدير البلدية الى العدالة .

وقالت في بيان اليوم :” ان أي تهاون أو تراخي في تطبيق القانون سيجعل الفوضى سائدة ويصبح الاستقواء بالحزب أو العشيرة وسيلة يستخدمها البعض لتنفيذ مآرب شخصية والتمادي في خرق القانون الى درجة الإقدام على قتل موظف حكومي أثناء أداء واجبه، كما حصل مع مدير بلدية كربلاء الذي راح ضحية اعتداء غادر أثناء إزالة التجاوزات من المدينة “.

وبينت نصيف :” ان زيارة السيد الكاظمي لكربلاء والإشراف بنفسه على إزالة التجاوزات وتقديم القاتل الى العدالة هو خطوة تستحق الثناء والتقدير، إذ يجب أن يكون فرض القانون شعار جميع المسؤولين في الدولة من أعلى الهرم الى أدناه، فبدون القانون لاتوجد دولة ولايستطيع الموظف أداء عمله بالشكل المطلوب منه دون وجود سلطة قوية تحميه من الاعتداءات “.

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