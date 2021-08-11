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فقط في أحد الأيام ما بعد الظهيرة للشاعر الهنغاري مور يوكاي

فقط في أحد الأيام ما بعد الظهيرة
للشاعر الهنغاري مور يوكاي
ترجمة ــ مهدي قاسم
اجلسي بجانبي بهدوء فراشة
، و امسكِ يدي برقة دافئة ،
و دعيني تبقى عيني مغلقة.
سوف لن أطرح سؤالا ،
ولا أنتِ تتكلمين شيئا ،
فقط ………….
نصغي إلى همسة الصمت ، وهي تروي لنا .
ما عانيناه من متاعب أيام الأسبوع .
إذن …………
فليكن يوما جميلا وممتعا ،
وقتنا ما بعد الظهر هذا .
فليس من ثمة حاجة لوعود كثيرة
ولا التزام بتعهدات كبيرة .
كلما ما هنالك ،
حرارة المصافحة الهادئة و الصامتة فقط .
بعدها ……………
انصرفي بخفة غزالة
دون أن ألحظُ أنا ذلك ،
ولكن……….
فيا لها من سرعة عجيبة مضت كلحظة خاطفة
وقت احتفالي بهذا اليوم !.
هل كان واقعا عشته فعلا ؟ ،
أم كان مجرد حلما عابرا ؟
هذا الذي حظينا به من نعمة لقاء مبهجة
طوال الفترة ما بعد الظهيرة .
………

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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