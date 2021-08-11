فقط في أحد الأيام ما بعد الظهيرة

للشاعر الهنغاري مور يوكاي

ترجمة ــ مهدي قاسم

اجلسي بجانبي بهدوء فراشة

، و امسكِ يدي برقة دافئة ،

و دعيني تبقى عيني مغلقة.

سوف لن أطرح سؤالا ،

ولا أنتِ تتكلمين شيئا ،

فقط ………….

نصغي إلى همسة الصمت ، وهي تروي لنا .

ما عانيناه من متاعب أيام الأسبوع .

إذن …………

فليكن يوما جميلا وممتعا ،

وقتنا ما بعد الظهر هذا .

فليس من ثمة حاجة لوعود كثيرة

ولا التزام بتعهدات كبيرة .

كلما ما هنالك ،

حرارة المصافحة الهادئة و الصامتة فقط .

بعدها ……………

انصرفي بخفة غزالة

دون أن ألحظُ أنا ذلك ،

ولكن……….

فيا لها من سرعة عجيبة مضت كلحظة خاطفة

وقت احتفالي بهذا اليوم !.

هل كان واقعا عشته فعلا ؟ ،

أم كان مجرد حلما عابرا ؟

هذا الذي حظينا به من نعمة لقاء مبهجة

طوال الفترة ما بعد الظهيرة .

………

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