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محلل سياسي: قمة بغداد تضم «الخصوم» .. يمكن أن تطلق خارطة سياسية جديدة في المنطقة

أكد المحلل السياسي مناف الموسوي، اليوم الثلاثاء، أن قمة دول جوار العراق سوف تضم «الخصوم» في المنطقة، وقد أكدوا حضورهم إليها وعلى أعلى المستويات، ما يعزز فرصة الحوار بينها بوساطة عراقية، معتبراً أن ذلك سوف يصب بصالح العراق والمنطقة بشكل عام.

وأوضح الموسوي ، أن «موقع العراق الجيوسياسي وكذلك علاقاته الطيبة مع جميع الأطراف تعطيه الأهلية إلى العودة ولعب دوره الطبيعي في المنطقة، خصوصاً بعد نجاح الخارجية العراقية بإعادة العلاقات العراقية – العربية وبشكل متميز خلال فترة حكومة الكاظمي».

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مناف الموسوي

مبيناً بأن «تلك القمة سوف تمثل الانطلاقة الفعلية لعودة العراق إلى ممارسة دوره المحوري في المنطقة وفرض معادلات جديدة بها».

ويستعد العراق لبسط طاولة حوار إقليمية برعاية دولية نهاية الشهر الحالي، بعد توجيه عدد من الدعوات ورسائل الحضور لملوك ورؤساء بعض الدول لحضور مؤتمر بغداد.

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