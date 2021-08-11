مراقبون ونشطاء كورد يدعون PKK لتسريح الأطفال في صفوفه والكف عن تجنيد القُصر

دعا مراقبون وناشطون كورد، اليوم الأربعاء، حزب العمال الكوردستاني PKK إلى تسريح الأطفال القصر تحت 18 عاما من بين صفوف قواته العسكرية ودفع تعويضات لهم، والكف عن هذه المنهجية ، مؤكدين أن المحاكم سوف تلاحق مسؤولي الحزب أينما كانوا، ولن يفلتوا من العقاب.

بالصدد، قال الناشط السياسي مصطفى محمود إن ” PKK وفروعه في إقليم كوردستان وغربي كوردستان وحتى في شمالي كورستان(كوردستان تركيا) يجندون الأطفال ومن الجنسين دون عمر 18 عاما بشكل منهجي ويستغلهم في أجنداته العسكرية والسياسية”.

مضيفاً ، أن ” الحزب منذ اندلاع الحرب السورية جند الآلاف من الفئة العمرية دون 18 عاما وزجهم في نزاعاته في غربي كوردستان وإقليم كوردستان حيث أصيب وفقد المئات منهم حياتهم جراء ذلك”.

وأشار محمود إلى أن ” ما يقترفه الحزب جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، وسوف تلاحق المحاكم الدولية مسؤولي PKK في المستقبل أينما كانوا ولن يفلتوا من العقاب”.

مشدداً ، على ” ضرورة تسريح الحزب وفروعه كافة الأطفال الذين هم دون 18 عاما من صفوف قواته سواء في غربي كوردستان أو شنگال أو أي مكان آخر ودفع تعويضات لهم”.

فيما قال السياسي الكوردي مصطفى جمعة إن “عمليات تجنيد القصر ممن تبقى من سكان شنگال، لهو دليل يؤكد صحة ما نرمي إليه في ارتباط PKK بأجندات الأعداء والبقاء هناك بإصرار وقوة لخدمة تلك الأجندات”.

مردفاً ” فهو ليس فقط يؤزم التفاعلات السياسية والعسكرية المتعلقة بوضع شنگال؛ بل يلحقها بالاستهدافات الخطيرة ضد الإقليم، ومنع حل مسألة المناطق الكوردستانية (المتنازع عليها)”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ، أشار الى ان ” الاستياء الشعبي الكبير يتواصل ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية(قسد) ، على خلفية استمرار ما يعرف بـالشبيبة الثورية بقتل الطفولة عبر تجنيد متواصل للأطفال وتحويلهم إلى أداة عسكرية في الوقت الذي من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طفولية طبيعية، لعل حقهم في التعليم هو أبسطها”.

المرصد أضاف ، أن ” الشبيبة الثورية (الواجهة الشبابية لـ PKK) تواصل عمليات التجنيد على الرغم من جميع المطالبات لهم بإيقاف خطف الأطفال وإرجاع الأطفال المخطوفين لذويهم، حتى أن أوامر مظلوم عبدي لم تأتي بجديد، وهو ما صعد الاستياء ضد الإدارة و(قسد) لعدم قدرتهم على وضع حد لهذا الهيكل العسكري الذي يقتل الطفولة بخطفه للأطفال”.

وكانت ما تسمى بـ “الشبيبة الثورية” في قامشلو خطفت مساء الاثنين ، الطفلة الكوردية سيماف عثمان (13 عاما) وأطلقت سراحها بعد الضجة الإعلامية التي اُثيرت حول قضية خطفها .

وبالصدد، قال سيامند عثمان شقيق الطفلة إن “مستقبل أطفالنا في خطر كبير في ظل سيطرة هؤلاء على المنطقة”.

وكان ناشطون كورد أكدوا أن PKK وفروعه افتتحوا مؤخرا معسكرات جديدة لتجنيد الأطفال القصر في منطقة ديريك شرقي قامشلو بغربي كوردستان.

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