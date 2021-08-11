من هو بديل أيوب أوديشو لقيادة الجوية.. أبرز الأسماء

شرعت إدارة القوة الجوية، اليوم الثلاثاء، بمفاتحة مدربين عدة منهم عراقيون وعرب بعد تقديم المدرب أيوب اوديشو اعتذاره الرسمي من تكملة مشواره مع الصقور بسبب وضعه الصحي.

وأكد المكتب الاعلامي للنادي في بيانأنه “فتح قنوات الاتصال مع مدربين معروفين للإشراف على بطل الدوري الجوية بالموسم المقبل”.

وذكرت تسريبات من مصادر مقربة من عش الصقور بأن “إدارة النادي فتحت قنواتها مع المدرب راضي شنيشل وعبد الغني شهد من العراق ومدربين مصريين”.

وفي وقت سابق قدم مدرب فريق القوة الجوية بكرة القدم ايوب اوديشو اعتذاره لإدارة وجماهير الصقور لعدم تكملة مشواره التدريبي مع الفريق بسبب وضعه الصحي.

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