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من وثائق ثورة #الإمام_الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب عليه السلام

في اليوم الثاني من محرم الحرام سنة 61 هجرية ، المصادف ليوم 3-4 تشرين الأول 680 ميلادية تقريبا ً (+-).
وصل #ألإمام__الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب ، عليه السلام ، إلى أرض كربلاء المقدسة ، بعد أن وصلها قادما ً من مكة المكرمة ، التي غادرها
يوم التروية الثامن ( 8 ) من شهر ذي الحجة سنة 60 هجرية ، المصادف 10-11 اليوم العاشر – الحادي عشر من الشهر التاسع ( 9 ) أيلول 680 ميلادية ،تقريبا ً (+-) .
و بقي فيها ثمانية 8 أيام حتى يوم إستشهاده الخالد في
العاشر ( 10) من محرم الحرام سنة 61 هجرية ، المصادف لليوم الحادي عشر – الثاني عشر ( 11-12 ) تشرين الأول 680 ميلادية تقريبا ً (+-).
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