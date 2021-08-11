موقع إخباري: فيسبوك يدخل ضوابط للدعاية الانتخابية في العراق لضمان نزاهتها

ترجمة / حامد احمد

من اجل توفير جانب أوسع من الشفافية وإجراءات سيطرة على الدعايات الانتخابية والسياسية، تقوم شركة فيسبوك Facebook العالمية لخدمة التواصل الاجتماعي بإدخال أدوات وسياقات جديدة لاستخدام حسابات الموقع في العراق وذلك قبيل موعد الانتخابات البرلمانية في البلد المزمع اقامتها في 10 تشرين الأول المقبل.

وقالت الشركة في بيان لها الثلاثاء انه اعتبارا من 25 آب، يتوجب على كل شخص ينشر دعايات على فيسبوك او موقع انستغرام لها علاقة بشخصيات او أحزاب سياسية او متعلقة بحملات انتخابية في العراق، ان يمر عبر إجراءات الحصول على تصريحات وتخويلات إعلانية بهذا الخصوص.

وذكرت شركة فيسبوك انه يتوجب على المعلنين وأصحاب الدعاية ان يثبتوا هويتهم أولا باستخدام بطاقة اثبات هوية رسمية صادرة عن الحكومة العراقية وذلك قبل نشر وبث أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في نص بيان الشركة “سيتم السماح بنشر الاعلانات والدعايات بخصوص الانتخابات والأمور السياسية فقط من المعلنين المخولين والمتواجدين داخل البلاد”.

وقالت الشركة انها تتخذ خطوات لتشجيع التصويت والحد من نسبة التضليل.

وتقوم كل من شركة فيسبوك وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى بمراعاة جوانب التدقيق والفحص في كيفية معالجتها للأخبار المضللة وتعاملها مع مستخدم المعلومات. وكانت فيسبوك قد تعرضت لانتقادات منذ فترة طويلة لعدم تحققها من مصداقية الإعلانات السياسية والطريقة التي تستهدف بها المصوتين. في تموز عام 2019 وافقت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية على تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع شركة فيسبوك حول خروقات خصوصية المعلومات المتعلقة بمؤسسة الاستشارات السياسية البريطانية المعطلة، كامبريدج انالايتكا، والتعامل مع مستخدم المعلومات.

استنادا لمعهد، بونيمون، الأميركي للأبحاث، فان ثقة المستخدم بفيسبوك انخفضت خلال أسبوع واحد فقط في عام 2017 من 79 الى 27% عقب الإعلان الأول عن تقارير اشارت الى ان معلومات خاصة بملايين الاميركان مررت عبر مؤسسة كامبريدج انالايتكا، التي كانت تعمل لصالح حملة ترامب الانتخابية.

تارا فشباتش، مديرة السياسة العامة لشركة فيسبوك لمنطقة الشرق الأوسط، قالت “نحن نعتقد انه كلما كان هناك مزيد من الشفافية فإنها ستؤدي الى مزيد من المحاسبة والمسؤولية لكل من شركة فيسبوك والمروجين للإعلانات”.

وأضافت بقولها “عملنا للمساعدة بحماية الانتخابات لم يحصل من قبل، ولكن التغييرات الجارية مثل هذه ستستمر بنقلنا الى الاتجاه الصحيح”.

وقالت شركة فيسبوك أيضا بان المعلنين المروجين لحملتهم الانتخابية سيتطلب منهم أيضا عنونة اعلاناتهم الانتخابية والسياسية في العراق واكمال عملية الحصول على تصريحات إعلانية وانشاء نص اخلاء المسؤولية” مدفوع بواسطة “من اجل تشغيل هذه الإعلانات”.

وتشير شركة فيسبوك الى ان هذه الإجراءات ستضمن لكل شخص يطلع على الإعلان ان يشاهد الشخص او المؤسسة المسؤولة عنه. ويشمل ذلك أي شخص ينشئ او يعدل او ينشر او يدير إعلانات متعلقة بالانتخابات والأمور السياسية.

وستتم أيضا ارشفة الإعلانات والدعايات الانتخابية في العراق لدى مكتبة أرشيف فيسبوك ليتمكن أي شخص من الاطلاع على الإعلانات المنشورة وكم مضى عليها مع تفصيلات متعلقة بالجانب السكاني المناطقي والوصول اليه. موقع تصفح أرشيف الإعلانات الانتخابية الدعائية سيبقى مخزونا لفترة سبع سنوات.

بالإضافة الى ادخال أدوات الشفافية للإعلانات، المتوفرة في 195 بلدا حول العالم، فان الشركة ستضيف ميزة تمكن المستخدمين من اعطائهم سيطرة اكثر على صفحة الإعلانات التي يطلعون عليها على موقع فيسبوك وانستغرام.

وقالت شركة فيسبوك “سيتم إعطاء الناس خيار رؤية عدد اقل من الإعلانات الانتخابية والسياسية عبر ايعازات رفض موجودة على صفحاتهم. ولأجل تفعيل موقع صفحة الإعلانات الانتخابية والسياسية بإمكان المستخدمين الضغط على مفتاح “خيارات الإعلان” ومن ثم “عناوين الإعلان”. وستظهر امام المستخدم قائمة عناوين ويمكن الضغط على خيارات، أقل”.

وبإمكان المستخدمين أيضا ان يغلقوا صفحة الإعلانات الانتخابية والسياسية الظاهرة بالنسبة للرافضين وذلك بالضغط على الجانب العلوي من الإعلانات في صفحتهم.

وكانت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات قد أعلنت في قرار لها عن تاريخ البدء بالحملة الانتخابية للمرشحين بعد المصادقة على أسمائهم وذلك ابتداء من 8 تموز 2021 ولغاية الساعة السادسة من صباح يوم الخميس 7 تشرين الأول المقبل، أي قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات.

• عن موقع ذي ناشنال الإخباري

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