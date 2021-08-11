وزير الكهرباء : انتهاء العمل في اول محطة كهرومائية في العراق وإقليم كوردستان في دهوك نهاية العام

اعلن وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان ، الثلاثاء ، ان محطة ديرلوك الكهرومائي في دهوك تُعتبر الأول من نوعها في العراق وإقليم كوردستان منذ ثمانينات القرن الماضي ، وسينتهي العمل فيها بنهاية العام الجاري.

الوزير كمال محمد صالح ، أضاف ان المحطة تضم وحدتي توليد تنتج 37 ميغاوات من الكهرباء ، موضحاً ان تكلفة المشروع تبلغ 129 مليون دولار تم توفيرها من خلال قرض من منظمة جايكا اليابانية.

وزير الكهرباء، تابع بالقول ان جهود الوزارة مستمرة للنهوض بواقع الإنتاج وزيادة ساعات التجهيز ، لافتاً الى ان معدل التجهيز اليومي حالياً يبلغ 16 ساعة في اليوم في عموم الاقليم .

كما أشار الى رفع الآلاف من حالات التجاوز على شبكة الكهرباء الوطنية منذ 2019 وحتى اليوم.

مبيناً ، انه ومراعاةً للوضع الاقتصادي قررت الوزارة تحويل أجور الكهرباء على المواطنين الى أقساط موزعة على 12 شهراً.

وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان ، أشار الى ان الوزارة تمكنت حتى الآن من وضع 800 الف مقياس ذكي للكهرباء في عموم مدن الإقليم ومستمرة في ذلك ، ماقلل نسبة الهدر في الكهرباء من 44% الى 36% ، ما ساهم في زيادة ساعات التجهيز بنسبة 3.12 ، كما ان للمقياس الذكي فوائد أخرى كثيرة منها القضاء على التجاوز وحماية المحولات الكهربائية من التلف ، بالإضافة لحماية الشبكة الكهربائية بشكل افضل والعدالة في التوزيع.

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