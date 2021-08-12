أكثر من مليونين و500 ألف ناخب يحدثون بطاقتهم الإلكترونية والمفوضية تستبعد التزوير: الإجراءات صارمة

بغداد/ حسين حاتم

مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل الذي اكدت عليه المفوضية والرئاسات الثلاث في أكثر من مناسبة، تؤكد المفوضية على رصانة الإجراءات التي قامت بها من اجل سير العملية الانتخابية، مستبعدة كل البعد احتمالية حدوث تزوير او خرق.

فيما يقول مختصون بالشأن الانتخابي إن الانتخابات المقبلة جعلت العديد من الكيانات والأحزاب السياسية تطالب بتأجيلها عندما فقدت الامل بالتزوير، مشيرة الى انها هي الأصعب من ناحية الإجراءات والتشديد منذ العام 2003.

وتقول مساعدة المتحدث باسم مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة في حديث لـ(المدى)، إن “العديد من البطاقات الانتخابية تم حجبها”، موضحة أن “تلك البطاقات تعود لعامي 2015 و2016 للناخبين الذين لم يراجعوا مراكز التسجيل والاقتراع نهائيا”.

وتضيف ابو سودة، أن “البطاقات الخاصة بعامي 2017 و2018 لم تحجب كون فترة انتاجها قريبة”، مشيرة الى ان “مفوضية الانتخابات اطلعت على المعلومات الخاصة بتلك البطاقات وعملت على تحديث الكثير منها”.

وتشير الى، ان “عدد الناخبين المحدثين لبياناتهم تجاوز المليونين و500 الف ناخب، إضافة الى البطاقات الجديدة التي انتجت للمواليد الجديدة والتي ستشارك لأول مرة في العملية الانتخابية”.

ومن المزمع اجراء الانتخابات البرلمانية، بتاريخ 10 تشرين الأول 2021، وتأتي في خضم أحداث واسعة شهدها العراق منذ أواخر 2019، تمثلت باستقالة الحكومة السابقة تحت ضغط احتجاجات واسعة ضد النخبة السياسية الحاكمة.

وتؤكد أبو سودة، أن “مفوضية الانتخابات وضعت الكثير من القيود لاستخدام البطاقة الالكترونية، فبالنسبة للبطاقة البايومترية (الطويلة الأمد) هي غير قابلة للاختراق والتزوير إذ انها تحتوي على صورة شخصية وبيانات حيوية وعند الانتخاب يتم استخدام احد الأصابع العشرة التي هي مسجلة في البطاقة لاجراء العملية الانتخابية”.

وتستدرك بالقول، “اما فيما يخص البطاقة الالكترونية (القصيرة الأمد) والتي لا تحتوي على صورة شخصية وبيانات موسعة فإن المفوضية عملت على وضع إجراءات تمنع أي تزوير وخرق من خلال عدم استقبال أي بطاقة في يوم الانتخابات من دون مستمسكين رسميين على الأقل بالإضافة الى اخذ بصمات الأصابع العشرة لصاحب البطاقة، ويتم سحب البطاقة بعد اخذ الإجراءات ويعطى صاحبها وصلا لعمل بطاقة طويلة الأمد فيما بعد”.

وفي ما يخص الحديث حول ان هناك بطاقات مفقودة تبين مساعدة المتحدث باسم مفوضية الانتخابات أنه “لا توجد أية بطاقات مفقودة منذ بدء الإجراءات بالعملية الانتخابية وحتى الآن”، لافتة الى انه “حتى لو كانت هنالك بطاقات مفقودة فإن مفوضية الانتخابات قادرة على تعطيل أي بطاقة مفقودة كونها تمتلك قاعدة بيانات لجميع البطاقات (الطويلة والقصيرة الأمد)”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب بهاء الدين النوري إن “القانون الذي جرى التصويت عليه بعجالة باستخدام البطاقتين (الالكترونية) و(البايومترية) للتصويت، سينتج عملية سياسية مزورة مقدماً في ظل فقدان 4 ملايين من البطاقات الالكترونية من مفوضية الانتخابات، وهي مجهولة المصير ولا يعرف إذا ما تم توزيعها بين الكتل السياسية أو من الجهة التي استولت عليها”.

وطالب النوري بإجراء “الانتخابات بالبطاقة البايومترية فقط، لاجراء انتخابات عادلة خالية من التزييف”.

بدوره، يقول المختص بالشأن الانتخابي دريد توفيق في حديث لـ(المدى)، إن “هنالك نسبة ليست بالكبيرة من البطاقات قد فقدت اثناء حرب داعش والحرائق وغيرها من الظروف التي مرت بالعراق”، مستدركا بالقول “الا ان مدى ضرر البطاقات المفقودة على العملية الانتخابية ضئيل جدا”.

ويضيف توفيق، ان “الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات خلال هذه الدورة الانتخابية معقدة جدا ويصعب فيها التزوير او محاولة التزوير والخرق”.

ويشير المختص بالشأن الانتخابي الى، أن “نسبة التزوير لم تصبح ضئيلة وانما معدومة، إذ تقلصت الدوائر الانتخابية في جميع محافظات العراق”.

ويبين توفيق، ان “العديد من الكيانات والأحزاب السياسية طالبت بتأجيل الانتخابات عندما فقدت الامل بالتزوير”.

ويرى ان “الانتخابات الحالية هي الأصعب من ناحية الإجراءات والتشديد بالنسبة للانتخابات السابقة”.

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