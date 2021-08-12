إحالة المتهم بقتل مدير بلدية كربلاء على المحاكمة

بغداد / إعلام القضاء

قررت محكمة تحقيق كربلاء إحالة المتهم حسين جواد عبد الأمير المتهم بقتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم على محكمة جنايات كربلاء لإجراء محاكمته عن تلك الجريمة.

وأوضح مراسل المجلس في رئاسة محكمة أستئناف كربلاء أن “أحالة المتهم تمت بعد أن أكتمل التحقيق في الجريمة لوضوح الأدلة فيها خاصة مع اعتراف المتهم بالجريمة واكتمال الإجراءات التحقيقية التي بذلت جهود استثنائية لإكمالها من القضاء في أستئناف كربلاء والجهات التحقيقية المختصة في المحافظة .

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