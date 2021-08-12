اتفاق بغداد وأربيل على تشكيل قوات أمنية في مناطق “الفراغ الأمني”

أعلنت اللجنة العسكرية العليا للتنسيق بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان عن التوصل لاتفاق على تشكيل قوات أمنية مشتركة في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها).

الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور ، صرح بالقول إن “وفدا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وصل إلى مطار أربيل الدولي ، اليوم الخميس ، للمشاركة في الاجتماع الدوري للجنة العليا للتنسيق والعمل العسكري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم”، مبينا أنه “تمت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بمراكز التنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والجيش في ديالى وكركوك ومخمور ونينوى، وتفعيلها”.

وأضاف، أن “مراكز التنسيق التي تشكلت بين الطرفين، عددها ٦ وتضم ضباط من الجيش والبيشمركة اثنان منهما رئيسيان الاول ببغداد والثاني باربيل واربعة بمدن ديالى – خانقين وكركوك ومخمور ونينوى- الكسك”.

موضحا أن “وفد اللجنة العليا من الحكومة الاتحادية برئاسة الفريق الركن عبد الامير الشمري ومجموعة من كبار الضباط ، اما وفد اللجنة العليا للبيشمركة فكان برئاسة الفريق جمال ايمينكي رئيس اركان البيشمركة وعضويتي وعدد من الضباط في الوزارة”.

وتابع ياور، بالقول أنه “تم الاتفاق على هيكيلة تشكيل الالوية التي كان متفقا على تشكيلها سابقا ، وأن موقع عملها سيكون في مناطق الفراغات بين خط انتشار قوات البيشمركة وخط انتشار القوات الاتحادية”، مؤكدا أنه “سيتم تأمين ميزانية لهذه الالوية من ناحية الرواتب والمستلزمات والاليات والاسلحة وسيكون ارتباطها مباشرة بوزارة الدفاع والعمليات المشتركة”.

وأوضح الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور ، انه “سيتم اصدار امر ديواني حول تسليح وتجهيز وميزانية هذه الالوية ضمن تخصيصات تخصصها الحكومة الاتحادية، وارتباطها من جميع النواحي بقيادة العمليات المشتركة اداريا وقيادة”.

هذا فيما كان مسؤول المحور السادس لقوات البيشمركة سيروان بارزاني ، صرح في التاسع من أغسطس/آب الجاري ، إن الجهود لا تزال متواصلة لتشكيل لواءين مشتركين من البيشمركة والجيش بهدف تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة داعش من خلال سد الفراغ الأمني في مناطق التماس، مشيراً إلى أن تشكيل اللواءين “أمر حتمي”.

مضيفاً ، أن تشكيل هذين اللواءين “بات قريباً” ولم يتبق سوى بعض المسائل الفنية.

بدوره ، كان ممثل وزارتي الداخلية والبيشمركة بحكومة إقليم كوردستان في قيادة العمليات العراقية المشتركة اللواء عبد الخالق طلعت ، كان قد كشف لـ(باسنيوز) مطلع أغسطس/آب الجاري ، عن تشكيل لواءين مشتركين من قوات البيشمركة والجيش العراقي ، قريباً ، للقيام بعمليات مشتركة في المناطق (المتنازع عليها).

موضحاً ، ان الامور المتعلقة بتشكيل اللواءين شارفت على الانتهاء ، وبعد تلقي القوة المشتركة للتدريبات المطلوبة ستنفذ عمليات عسكرية ضد داعش في المناطق الكوردستانية .

اللواء عبد الخالق طلعت ، كان قد اشار في يونيو/حزيران الماضي ، عن تنفيذ 20 عملية مشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة خلال ذلك الشهر ضد مواقع وأوكار مسلحي داعش الإرهابي في مناطق مختلفة من العراق، بالتنسيق بين مع قوات التحالف”.

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