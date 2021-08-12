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الديمقراطي الكوردستاني يعيد فتح مقاره في مخمور وسرگران

أعلن مسؤول الفرع 23 للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن الحزب سيعيد فتح مقاره في مخمور وسرگران.

وقال كرمانج عبدالله : «في القريب العاجل سنفتح مقراتنا في قضاء مخمور وناحية سرگران في مراسيم احتفالية خاصة، لكن بعد اكتمال أعمال صيانة وترميم مقرات الحزب في هذه المناطق».

وتقع مخمور على بعد 56 كم جنوب غرب أربيل بين نهري الزاب الكبير والزاب الصغير، ويقطنها سكان من المكونين العربي والكوردي.

وحتى عام 1996 كانت مخمور قضاءً تابعاً لمحافظة أربيل، إلا أنها وضمن سياسة التعريب تم إلحاقها بمحافظة نينوى.

فيما تتبع ناحية سرگران لقضاء الدبس بمحافظة كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أغلق مقاره في هذه المناطق كما غالبية ‹المتنازع عليها› بعد أحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017.

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