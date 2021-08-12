العمليات المشتركة: داعش يحاول وضع ستراتيجية جديدة

أكدت قيادة العمليات المشتركة، وجود محاولات من تنظيم داعش في وضع ستراتيجية جديدة، لكنها أشارت إلى نجاح القوات الأمنية في التعامل مع هذه التطورات من خلال تغيير الخطط والتكتيك.

وقال المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي، في تصريح لـ(المدى)، إن «تنظيم داعش الإرهابي يحاول أن يضع له ستراتيجية جديدة في التعامل مع التضييق الذي يعاني منه في عدد من المناطق التي كانت تعتبر نفوذاً له».

وأضاف الخفاجي، أن «الأجهزة الأمنية والاستخبارية غيّرت من جهدها وخططها وتكتيكها بما يتناسب مع حجم التحديات، وبنحو يحد من خطورة التنظيم الإرهابي».

وأشار، إلى أن «عدداً من التحديات التي نواجهها في الوقت الحالي تتمثل بتأمين زيارة شهر محرم، والتعامل مع الأزمة الصحية التي نتجت عن جائحة كورونا، فضلاً عن خلايا تنظيم داعش الإرهابي».

وأوضح الخفاجي، أن «عمليات الملاحقة والمطاردة ما زالت مستمرة، وقد نجحنا في الإطاحة بعدد من الإرهابيين، البعض منهم أدلى بمعلومات مهمة عن تحركات التنظيم الإرهابي».

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