المالية النيابية ترهن موعد إقرار الموازنة بمصير الانتخابات المبكرة

بغداد/ فراس عدنان

رهنت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، الموازنة بمصير الانتخابات، لافتة إلى أن إجراءها في موعدها سيجعل تمرير القانون مستحيلاً ويتم تأجيله إلى الدورة المقبلة، داعية الحكومة الحالية للمضي بوضع صياغات ومواد تتناسب مع الظرف الاقتصادي الحالي.

ورغم مرور 8 أشهر من العام الحالي، لكن اللجنة تتهم الحكومة بعدم تنفيذ موازنة العام الحالي بداعي الطعن في عدد من موادها أمام المحكمة الاتحادية العليا.

ويقول عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح إلى (المدى)، “قرار إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرّر ينبغي أن يحسم في موعد أقصاه الأول من شهر أيلول المقبل لكي نحدد مساراتنا في التعامل مع الموازنة”.

وأضاف كوجر، أن “الخلافات الحالية وما يرافقها من شد وجذب ستؤدي بمجملها إلى استمرار تعطيل جلسات البرلمان وعدم إقرار القوانين المهمة وفي مقدمتها الموازنة”.

وأشار، إلى أن “البرلمان سيكون أمام حالتين الأولى عدم تأجيل الانتخابات، والإبقاء على موعدها المقرّر في العاشر من شهر تشرين الأول، وهذا يعني أن موازنة عام 2022 سوف ترحل إلى الدورة المقبلة، في حين ستتولى الحكومة الحالية إعداد الصياغات الأولية بأمل أن تكمل الحكومة اللاحقة الخطوات”.

وبين كوجر، أن “الحالة الثانية التي سنكون أمامها وهي تأجيل الانتخابات إلى موعد أخر، حينها نعتقد أن البرلمان سيتمكن من تشريع الموازنة”.

وأوضح، أن “أي تأجيل آخر للانتخابات من شأنه أن يتجاوز شهر شباط من العام المقبل، وبالتالي سيكون أمامنا متسعاً من الوقت لعله لغاية انتهاء الدورة الحالية وفق الآماد الدستورية المحددة وحينها سنشرع القانون وبشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي”.

ويرى كوجر، أن “القول بأن الانقسامات السياسية سوف تستمر حتى مع تأجيل الانتخابات هو صحيح، لكن البرلمان بدوره سيواصل أعماله لتشريع القوانين المهمة تحت ضغط الشارع العراقي، ومن أهم تلك القوانين هو الموازنة”.

وشدد كوجر، على أن “التعطيل الحالي هو الانتخابات والبدء بالحملات الإعلامية والانشغال بها من قبل النواب المرشحين، وأي تأجيل جديد سوف ينتفي معه سبب هذا التعطيل”.

ويأمل، بأن “تنجز الحكومة المشروع بأسرع وقت وترسله إلى البرلمان”، ونصح بعدم “تكرار سيناريو ما حصل في موازنة العام الحالي حيث وصلنا المشروع في منتصف شهر شباط، وهو يواجه أمرين معقدين هما سعر برميل النفط من جهة، وتثبيت سعر صرف الدولار من جهة أخرى”.

ومضى كوجر، إلى أن “الموضوع برمته متعلق بإجراء الانتخابات من عدمه، ولكن رغم ذلك على الحكومة أن تباشر مهامها لاسيما في إعداد مشروع قانون الموازنة لغاية آخر يوم من عمرها وترسله إلى البرلمان”.

من جانبه، ذكر مقرّر اللجنة أحمد الصفار في تصريح إلى (المدى)، أن “البرلمان الحالي لن يتمكن من إقرار الموازنة في حالة تم المضي بإجراء الانتخابات في موعدها، وذلك بسبب ضيق الوقت”.

وتابع الصفار، أن “الحكومة الحالية وبمجرد حل مجلس النواب، وفق قراره في السابع من تشرين الأول المقبل، سوف تتحول إلى تصريف المهام اليومية، وبحسب القانون لا يحق لها أن تقدم مشروعات القوانين لاسيما المتعلقة بالجوانب المالية”.

ولفت، إلى أن “المواقيت الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة تستوجب نحو أربعة أشهر ما بين إجراء الانتخابات والطعن فيها والمصادقة عليها، وكذلك موضوع تكليف المرشح لرئاسة الحكومة وصولاً إلى تقديم الوزراء والتصويت عليهم مع المنهاج”.

وبين الصفار، أن “تلك العملية سوف ترافقها مهام أخرى للبرلمان قبل أن يمارس أعماله تشريعية والرقابية، تتمثل باختيار رئيس ونائب أول ونائب ثان له، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل اللجان، وجميع هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت”.

وشدد، على “أهمية أن تتولى الحكومة تقديم موازنة بنحو يتناسب مع الظرف الاقتصادي والمالي الحالي ولا تحمل الشعب تبعات جديدة كما حصل في العام الحالي”.

وانتهى الصفار، إلى أن “الموازنة المالية للسنة الحالية سوف تنتهي في 31 كانون الأول، ومن بعدها سوف يتم اللجوء إلى تطبيق قانون الإدارة المالية وهي توفير تخصيص مالي شهري وفق ما تم وضعه في الموازنة الحالية”.

وكانت اللجنة المالية قد كشفت في وقت سابق عن تشكيل الحكومة لجنة تتولى إعداد قانون الموازنة للعام المقبل، بأمل تقديم المشروع إلى البرلمان في شهر تشرين الأول المقبل، بحسب الموعد المقرّ في قانون الإدارة المالية.

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