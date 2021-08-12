توضيح :يوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى

توضيح

بغداد / إعلام الفضاء

يوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان احد الاشخاص يعرض تسجيل لبناية يدعي انه بناية عائدة الى محكمة تابعة الى مجلس القضاء الاعلى في محافظة بابل وهذا ادعاء غير صحيح لان هذه البناية لا تعود الى مجلس القضاء الاعلى بدليل عدم وجود لوحة دلالة تشير الى اسم مجلس القضاء الاعلى او اسم المحكمة التي تشغلها خلاف ما جرى عليه العمل في جميع الابنية المشغولة من قبل المحاكم التابعة الى مجلس القضاء الاعلى التي توضع فيها لوحة دلالة واضحة المعالم تشير الى اسم المحكمة وشعار مجلس القضاء الاعلى .

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