تيار الحكمة ينفي وجود انسحابات حقيقية من الانتخابات

نفى تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، أمس الاربعاء، وجود انسحاب رسمي لأي مرشح من الانتخابات المقبلة، مشدداً على ان ما يحصل هو إجراء عبر وسائل الإعلام فقط. وقالت عضوة التيار نهلة العبدلي في تصريح إلى (المدى)، إن “العديد من التصريحات الإعلامية نسمع عنها بانسحاب كتل أو تيارات أو مرشحين من الانتخابات”. وتابعت العبدلي، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تسجل لغاية الآن أي انسحاب فعلي ورسمي لهذه المسميات”. وأشارت، إلى أن “الانسحاب عبر وسائل الإعلام ليس له قيمة قانونية، ولكي يكتسب ذلك الإجراء أثره ينبغي أن يحصل بطلب رسمي من المفوضية”. وشددت العبدلي، على أن “الحديث عن غلق باب الانسحاب غير صحيح من الناحية القانونية، فلكل مرشح أو كتلة اللجوء إلى هذا الحق ولو كان قبل يوم واحد فقط من إجراء الانتخابات”.

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