لجنة نيابية: الحكومة لم تلتزم بوعد أتمتة المنافذ

انتقدت لجنة نيابية، أمس الأربعاء، عدم التزام الحكومة بوعدها في أتمتة المنافذ الحدودية لغاية الوقت الحالي. وقال رئيس لجنة مراقبة الأداء الحكومي حازم الخالدي، في تصريح لـ(المدى)، إن “المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب تضمن فقرة تنص على إلزام بأتمتة المنافذ الحدودية خلال العام الحالي”. وأضاف الخالدي، أن “الواقع العملي أظهر لنا عدم توقيع أي عقد يخص الأتمتة لغاية الوقت الحالي، بالرغم من دخولنا في الشهر الثامن من هذا العام”. وأشار، إلى أن “التقرير الذي نتلقاه عن نسب إنجاز الحكومة لم يتضمن ذكر الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في المنافذ الحدودية، وهو أمر يثير الاستغراب على الجهات الرسمية الإجابة عنه”.

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