من هنا وهناك:(ياذوي ضحايا اجرام العصابة البعثية بالانتفاضة…

(ياذوي ضحايا اجرام العصابة البعثية بالانتفاضة الشعبانية والكرد الفيلية والانفال وحلبجة ( جيش القادسية قادم لكم).

بقلم : علي محسن التميمي

بُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّ “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ” وقال الله تعالى ” يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ خِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَالْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَ” بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

قال ص ( من قاتل من اجل ان تكون كلمة الله هي العليا مات شهيدا ومن قاتل تحت راية عمية مات ميتة جاهلية ) . وقال ص ( ثلاثة يشفعون يوم القيامة الانبياء والعلماء والشهداء).

1- اصدر طي البدري الناطق باسم عصابة البعث وباسم المجرم السارق الهارب اول وزير كهرباء ايهم السامرائي اصدر البيان الثالث لطلائع جيش القادسية المنشور بصوت العراق في 27-6-2021 والشخصان البعثيان مقيمان في امريكا مع العصابة البعثية. وسبق العصابة الارهابية البعثية ان عقدت مؤتمرين بأمريكا بداية العام 2019 والثاني في شهر حزيران 2019 زمن ترامب ونشر البدري مقرراتها وهي اسقاط حكومة السيد عبد المهدي وتشكيل حكومةانقاذ بقيادة عسكري بعثي شيعي من ال شنان وبشر البيان بايصال الماء والكهرباء والبطاقة التموينية لكل العراقيين ومحاسبة الفاسدين وتوفير الامن والقضاء على البطالة واصلاح الصحة والتعليم والقضاء على الحشد المرجعي الذي سموه بمليشيات ايرانية , ونسيت العصابة انها هي التي دمرت العراق واقتصاده والزراعة والصناعه والسياحه طيلة 35 سنة فقتل وجرح بقادسية العار مليون عراقي وكلفت الحرب 500 مليار دولار بالثمانينات. ياترى لو صرفت هذه على الصناعة والزراعة في العراق والدول العربية لجعلت منها جنة الدنيا . نسيت العصابةاحتلال الكويت وقتل 350 الف عراقي داخل الكويت واثناء انسحاب الجيش ,ونسي البدري انه بعد

الانتفاضة التي افشلتها امريكا بسماحها لصدام باستعمال المروحيات بضغط من العربان العملاء كما كشف سياسيون ومسؤولون امريكيون , واستشهد وجرح 450 الف ونسوا حلبجة والانفال وتهجير الفيليين ومصادرة اموالهم وحجز28 الف شاب من ابنائهم ولم يعرف لهم اثر, كيف استشهدوا وماهي وصيتهم للاهل واين قبورهم؟

نسي الاوغاد حصار امريكا للعراقيين 12 سنة ومات 1.5 مليون بسبب حرب الكويت وشعبنا يموت جوعا وصدام يبني القصور(67) تركها واختفى في حفرة قذرة كقذارته وقذارة حزبه. نسي البدري 2 مليون عراقي استشهدوا بالتعذيب والاغتيال وسم الثاليوم, وقد الف اساتذة جامعات وسياسيون واعلاميون وكتابا , كتابا معزز بالوثائق تثبت استشهاد 2مليون عدا حروبه.

2- نسيت العصابة ان 1.5 مليون استشهد وجرح منذ 2003 على يد البعث الداعشي وان نصف مليون مات بصورة غير مباشرة من الارهاب والتفجيرات وازدادت الامراض العقلية.

3- نست العصابة ان عدد الارامل والايتام منذ عام 1968 ولحد اليوم 13 مليونا!!!

4- كتب المدعو طي البدري مقاله ردا على مقالاتي بمهاجمة المالكي وابعاده عن ولاية ثالثة وان سبب الفساد والدمار لارجاعه المجتثين وتوقيع اتفاقية اربيل وجلبه المطلك المجتث نائبا له . قال البدري ( ان كل من يعارض مجيء المالكي لولاية ثالثة هو عراقي صهيوني). كتبت ردا اخزيته وعلمت انه رشح بقائمة المالكي ببابل عام 2014 وفشل وعاد الى امريكا والكل يعرف من هي امريكا اقصد حكامها الذين ساعدوا صداما ثم اسقطوه وجلبوا البعثيين حازم الشعلان وايهم السامرائي في اول حكومة للدفاع والكهرباء وسرقا الملايين.

5- ذكر البدري في بيان عصابة البعث في 9-6-2019 ( ان جميع مصالح ايران بالعراق هي تحت مرمى نيراننا وكل من يدعم ويتضامن مع الملالي بطهران سيكون هدفا من اهدافنا الاستراتيجية والقنصليات الايرانية ومقرات احزاب ايران تشهد لنا).

ياجيش قادسية العار هربتم شر هروب بعد طردكم من الكويت , وهربتم من المحتل عام 2003 وتخفيتم بالافاق ودول الجوار ولولا الخبيث المتقاتل على السلطة طريد المرجعية ارجع الجنرالات الفارين من دول الجوار للداخلية والدفاع والامن وكرم بعضهم بالتقاعد. نسيتم هروبكم في انتفاضة شعبان لولا المروحيات التي انطلقت من قاعدة الامام علي بالناصرية ( وكانت بيد

الامريكان) وحصدت الثوار حصدا , جيش قادسية العار اظهر عضلاته على اللائذين باضرحة الائمة وزحف بدبابات كتب عليها لاشيعة بعد اليوم , وهرب هبلكم الاعلى الى جحر قذر كقذارته ولحية قذرة نتنة. لو كنتم شجعانا حقا أدخلوا العراق وستستقبلكم جيوش ذوي الضحايا ( بالاحذية والنعل) اجل الله القراء, وبعدها سيكون الحساب العادل ان شاء الله .

6- كتب طي مقالة قبل سنة هاجم المرجع الاعلى دام ظله الوارف وهو من اصدر فتواه لتحرير ارضه وعرضه لانه من سامراء ولو كانت لهؤلاء غيرة لتطوعوا لتحرير مدنهم التي حررها الحشد المرجعي , واتهموه باقذر التهم سرقة ثلاجات وقتل الابرياء لعنكم الله وداعشا ولعن اسيادكم. تركيا تحتل اراضينا وتقصف بحرية ولها معسكرات قبل اسبوع نفق مئة خروف وبالامس قطعت الكهرباء ببعض المدن الشمالية بسبب القصف وتركيا هي من ادخلت الارهابيين للعراق وسوريا وسرقت النفط منذ 2014 وجزى الله روسيا حيث قصفت طائراتهم مئات الصهاريج. نقول للنواصب والجوكرية وابناء الماجدات واعداء الدين لفقوا على ايران

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل

علي محسن التميمي

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