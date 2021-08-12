وزارة الكهرباء: عمل تخريبي ارهابي يتسبب بتضرر 7 محولات في كركوك

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، تضرر 7 محولات في كركوك إثر تعرضها لعمل “تخريبي إرهابي” في محافظة كركوك.

وأوضحت الوزارة في بيان، الأربعاء (11 آب 2021)، أنه بالوقت التي تعمل ملاكات وزارة الكهرباء المتقدمة على صيانة ابراج النقل المتضررة نتيجة الأعمال التخريبية “الإرهابية”، الا انها تتعرض لاستهدافات كبيرة طالت قطاع التوزيع هو الاخر ليكن على قائمة الإرهاب التخريبي الهدف منه ايقاف عجلة مشاريع الوزارة وانهاك ملاكاتها.

وأضاف البيان “تعرض قطاع التوزيع في المنطقة الشمالية، الى اعمال تخريبية ارهابية بتفجير عبوات ناسفة استهدفت شبكات التوزيع في ناحية سركران التابعة لمحافظة كركوك، مما أدت إلى تضرر (7) محولات وخروج مغذي القراج عن الخدمة “.

وأشارت إلى أن الملاكات الهندسية والفنية باشرت في فرع توزيع كهرباء كركوك التابع للشركة العامة المذكورة برفقة الجهد الهندسي العسكري، بالتوجه الى مكان الحادث وكشف الأضرار والمباشرة بمعالجة الخلل على مغذي القراج وإعادة المغذي الى العمل ، لافتةً إلى أن “المحولات التي تضررت عائدة لفلاحي قرية الخازر”.

وشهدت محافظات عراقية، مؤخراً، موجة غير مسبوقة من عمليات استهداف أبراج نقل الكهرباء، بين المدن، خاصة تلك الواقعة، في مناطق بعيدة، وغير مأهولة بالسكان، وهو ما دعا وزارة الداخلية العراقية، إلى التعاقد مع شركة صينية لشراء طائرات مسيرة من أجل حماية خطوط التيار الكهربائي.

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