وصلته تهديدات مسبقة.. خفايا اغتيال عبير الخفاجي بكربلاء

أمام أنظار القوات الأمنية وعشرات الحاضرين، شهدت مدينة كربلاء جريمة راح ضحيتها مدير بلدية المدينة، عبير الخفاجي، عقب محاولته إزالة التجاوزات .



نجل المقتول علي عبير الخفاجي، قال لشبكة رووداو الإعلامية إنه “كانت هناك تهديدات مسبقة لجريمة القتل، وكان الاتفاق على أن يزيل المجني عليه التجاوز بإرادة المتجاوزين”، مضيفاً أن “الاتفاق أصبح أن يقوم شخص بالالتفاف من بين المنازل والمحال وإطلاق رصاصة على المراقب وثلاث رصاصات في صدر والدي”.

من جانبه، وجّه والد مدير البلدية المقتول رسالة اتهام لوجود جهات وراء تلك الجريمة ، مبيّناً أن “الجاني مندفع من قبل جهات أخرى حاولت حجب الضوء الانساني الذي ظهر في كربلاء بجهود مدير البلدية والمسؤولين الموجودين في هذه المحافظة”.

وكان الجاني يستحوذ على مساحة واسعة من الأراضي بواسطة التجاوز عليها، ويجني منها أموالاً طائلة، وفي هذا السياق ذكر قائممقام كربلاء حسين العنكوشي أن “الجاني سيطر على الأراضي واستغلّها بالبناء واستحصل كثيراً من أموال الإجارات”، مضيفاً أن “هذا انعكس سلباً على خلقه وتعامله، وبالنتيجة قام بهذه الحادثة الأليمة”.

قتل الخفاجي بدم بارد بعد أن حاول تطبيق القانون بإزالة التجاوزات، والجميع ينتظرون إيفاء الوعد الذي قطعة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لذويّ المقتول بالقصاص العادل.

وأقدم مسلحون على اغتيال مدير بلدية محافظة كربلاء عبير سليم ناصر الخفاجي، أمس الثلاثاء، خلال عملية لرفع التجاوزات في المدينة.

مدير البلدية وأثناء إشرافه على عملية لرفع التجاوزات في كربلاء، فتح مسلحون النار عليه، وأصابوه برصاصات في منطقة الظهر والصدر، وأصيب مرافق له بجروح.

وتعرض عبير لإصابة خطيرة نقل على إثرها للمستشفى، لكنه فارق الحياة في العناية المشددة.