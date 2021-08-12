(١٥) سنة بحق مدان بإرتكاب الدگة العشائرية في ميسان

بغداد / إعلام القضاء

أعلنت محكمة جنايات ميسان/ الهيئة الاولى عن إصدارها حكماً بالسجن لمدة (١٥) سنة بحق مدان لارتكابه الدگة العشائرية لدار أحد المواطنين في محافظة ميسان.

وافاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى بأن “المدان قام بإطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين بدوافع إرهابية ما الحق الضرر بدار المشتكي وإصابة طفل كان يتواجد بالقرب من الحادث”.

وأضاف “أن المتهم تم الحكم عليه وفق المادة (المادة الثانية/١/وبدلالة المادة الرابعة/١) من قانون مكافحة الإرهاب.

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